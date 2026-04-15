Segunda revisión aprobada: el FMI destrabó un desembolso de USD 1.000 millones para Argentina

Después de dos meses con freno, el Fondo Monetario Internacional ( FMI ) aprobó este miércoles la revisión del acuerdo vigente con Argentina, activando así un desembolso de 1.000 millones de dólares.

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Luis Caputo celebró el aval del FMI y aseguró que es "muy importante" para la estabilidad económica

El organismo publicó el staff report que será elevado al Board del organismo tras la llegada del ministro de Economía, Luis Caputo , a Washington para participar de la Asamblea de Primavera del organismo. Es decir, ahora sólo falta el visto bueno del Directorio del organismo para concretar el giro del dinero .

“Quiero agradecer especialmente a Kristalina Georgieva por su liderazgo y compromiso a lo largo de este proceso. También a Dan Katz, a Luis Cubeddu y a todo su equipo por el trabajo realizado, que resultó fundamental para alcanzar el Staff Level Agreement”, declaró el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta de X.

IMPORTANTE! Llegamos a un acuerdo con el FMI. Quiero agradecer especialmente a Kristalina Georgieva por su liderazgo y compromiso a lo largo de este proceso. También a Dan Katz, a Luis Cubeddu y a todo su equipo por el trabajo realizado, que resultó fundamental para alcanzar…

El funcionario afirmó que “este acuerdo es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado estos dos años, y contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país”.

Con este paso ya cumplido, se estima que el Directorio del organismo se reunirá dentro de los próximos 15 días para el visto bueno final y remitir los fondos.

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Según el comunicado publicado por el FMI, las autoridades argentinas y el staff del organismo “llegaron a un entendimiento sobre un paquete de políticas sólido y equilibrado, destinado a consolidar la desinflación, la estabilidad externa y el crecimiento, respaldando así el acceso oportuno y sostenible a los mercados”.

El organismo multilateral de crédito enfatizó que “la administración logró la aprobación parlamentaria del Presupuesto 2026 y de legislación crítica orientada a formalizar la tenencia de activos financieros por parte de residentes, incrementar la flexibilidad laboral, ratificar acuerdos comerciales clave y destrabar inversiones en minería”.

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Como consecuencia, “las compras de divisas del banco central superaron los USD 5.500 millones en lo que va del año”, lo que permitió una mejora en la capacidad del país para “gestionar shocks”.

Sobre el contexto global, “la Argentina sigue resistiendo bien los efectos derivados de la guerra en Medio Oriente, dados los avances en sus fundamentos y su condición de exportador neto de energía”.

Además destacó que “el ancla principal seguirá siendo el equilibrio financiero en caja, consistente con un superávit primario de 1,4 por ciento del PBI este año, sustentado por un control estricto del gasto, aunque preservando márgenes para la asistencia social focalizada.

En cuanto a lo monetario, el FMI indicó que “las operaciones se seguirán reforzando, con medidas inmediatas para contener la volatilidad de tasas y mejorar la transmisión de la política monetaria y la asignación de crédito”.

“El Gobierno mantiene su compromiso con los objetivos del programa y está dispuesto a adoptar medidas de contingencia de ser necesarias, así como a buscar resultados superiores si las condiciones lo permiten”, cerró.