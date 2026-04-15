Caputo ya está en Washington con la misión de destrabar el desembolso del FMI por US$1.000 millones

El equipo económico argentino arribó este miércoles para participar en las Reuniones de Primavera. El FMI mantiene frenada desde hace dos meses la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con Argentina.

El equipo económico argentino, liderado por Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, arribó este miércoles a Washington D.C. para participar en las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con el objetivo adicional de destrabar un desembolso de US$1.000 millones.

El titular del Palacio de Hacienda había postergado su llegada a la capital estadounidense para encabezar en Buenos Aires una serie de presentaciones orientadas a explicar la continuidad del plan económico, en medio de datos recientes poco favorables.

Actualmente, el Fondo Monetario Internacional mantiene frenada desde hace dos meses la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con Argentina. Aunque no hubo explicaciones oficiales, se atribuye la demora al incumplimiento de algunos compromisos asumidos por el país.

Uno de los principales puntos de tensión es la acumulación de reservas del Banco Central. Si bien el Gobierno ya compró aproximadamente la mitad de los US$10.000 millones comprometidos para este año, el desvío respecto de la meta fijada hacia fines de 2025 ronda los US$11.000 millones, lo que genera incomodidad en parte del Directorio del organismo.

Desde el Fondo Monetario Internacional reclaman una estrategia más agresiva para fortalecer las reservas, pero el Gobierno argentino evita avanzar en ese sentido para no presionar al alza el tipo de cambio. Esta situación obliga al país a solicitar una dispensa, cuya aprobación aún es incierta.