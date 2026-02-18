Luis Caputo anunció la extensión del RIGI por un año más

El ministro de Economía, Luis Caputo , confirmó que el Gobierno extenderá por un año más el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y aseguró que el esquema fue mejorado “para hacerlo más claro y eficiente” .

Entre los cambios introducidos, el funcionario destacó la incorporación de nuevos desarrollos en petróleo y gas , con un piso de inversión de u$s600 millones , y una reorganización de la reglamentación para facilitar su implementación y otorgar mayor previsibilidad.

Según precisó el titular del Palacio de Hacienda, ya existen 10 proyectos aprobados por u$s25.479 millones , mientras que otros continúan en evaluación. Además, hay al menos 11 iniciativas adicionales en trámite que podrían sumar aproximadamente u$s20.000 millones en inversiones futuras.

El martes, el presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada al CEO de Vicuña Corp., Ron Hochstein, tras el anuncio de una inversión total de u$s18.000 millones para un megaproyecto minero en San Juan, con desembolsos iniciales de hasta u$s7.000 millones.

El proyecto involucra los desarrollos Josemaría y Filo del Sol, considerados entre los más relevantes dentro del esquema de promoción de inversiones. Del encuentro participaron también el country director de la compañía, José Morea; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el canciller Pablo Quirno.

Según el comunicado oficial, los directivos de la empresa señalaron que la decisión de avanzar se basa en el “marco de previsibilidad, estabilidad y seguridad jurídica” que ofrece el RIGI, y afirmaron que sin ese instrumento “un desarrollo de esta magnitud no habría sido viable en la Argentina”.