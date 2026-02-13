Diputados kirchneristas denunciaron a Luis Caputo por manipular datos del Indec

Diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP) presentaron una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo , por presuntas irregularidades que habrían distorsionado el funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ).

Caputo dijo que la salida de Lavagna del Indec fue "amigable": la nueva fórmula que quiere para medir la inflación

La acusación formal incluye los delitos de violación de los deberes de funcionario público, violación de secretos, falsificación de documentos públicos y violación del secreto estadístico , según lo previsto en la Ley 17.622.

El núcleo de la denuncia, presentada por Julia Strada, Germán Martínez y Paula Penacca, sostiene que Caputo ordenó mantener el cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) utilizando una metodología desactualizada (basada en la encuesta de 2004/05) , a pesar de que el organismo ya tenía resuelta la aplicación de una nueva fórmula (basada en la encuesta de 2017-2018) desde enero de 2026.

Según los legisladores, esta decisión, reconocida públicamente por el propio ministro, tuvo como objetivo político postergar el impacto que la recomposición de tarifas de servicios públicos —como agua, gas y electricidad— tendría sobre el índice de inflación.

En la nueva metodología, los rubros de Vivienda, Servicios, Transporte y Comunicaciones tienen una mayor ponderación, lo que resultaría en índices inflacionarios más elevados. Este escenario resulta "incómodo" para la gestión de Javier Milei, que posiciona la reducción de la inflación como su principal activo político.

Denuncia penal contra el Ministro de Economía Luis Caputo Junto a los diputados nacionales del Bloque de Unión por la Patria @gerpmartinez y @PaulaPenacca , esta mañana presentamos una denuncia penal contra el Ministro de Economía Luis Caputo por violación de los deberes de… pic.twitter.com/Gs90QawO1M

La salida de Marco Lavagna de la titularidad del INDEC dejó en evidencia estas tensiones internas sobre cómo medir el costo de vida.

Otro de los puntos críticos de la denuncia refiere a la actividad de Caputo en redes sociales. Se le acusa de haber anticipado datos del IPC en su cuenta de X (antes Twitter) antes de la difusión oficial y de reconocer abiertamente que existían diferencias en los resultados según la metodología empleada.

Los legisladores advirtieron que estas maniobras no son solo una cuestión técnica, sino que tienen consecuencias sociales y económicas concretas, ya que el IPC es la base para el cálculo de jubilaciones, pensiones, asignaciones y las negociaciones salariales (paritarias) tanto públicas como privadas.

Mientras avanza la causa judicial, el INDEC informó que el IPC de enero fue del 2,9%, acumulando una variación interanual del 32,4%. Ante la gravedad de los hechos denunciados, el bloque de UxP ya había impulsado previamente un pedido de interpelación para que el ministro brinde explicaciones formales ante el Congreso.