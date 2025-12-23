Salta en alerta por 5 muertos por hantavirus: qué es y cuáles son los síntomas.

Salta entró en alerta por hantavirus , una enfermedad viral aguda grave, trasmitida al ser humano por el ratón rural a través de su saliva, heces y orina. Hasta el momento dejó 5 muertos en 12 casos positivos .

A través de un comunicado, el Ministerio de salud de la provincia del norte del país informó que hasta el 22 de diciembre del 2025 se registraron 12 casos positivos correspondientes a los departamentos de Anta (2), Orán (6), San Martín (2), Rosario de Lerma (1) y General Güemes (1).

Por su parte, Francisco García, director general de Coordinación Epidemiológica, detalló que siete pacientes evolucionaron favorablemente y recibieron el alta, mientras que se reportaron cinco fallecidos.

Ante el estado de alerta, las autoridades provinciales le recomendaron a la población, en especial a quienes residen en zonas rurales, mantener la limpieza de los hogares y terrenos baldíos , "bloquear posibles vías de ingreso de roedores y adoptar medidas preventivas para reducir el riesgo de infección ".

El boletín epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación informa sobre la presencia de hantavirus en distintas provincias del país. En lo que va del año se registró un aumento del 17% de los contagios en lo que va del año, respecto a la media del periodo 2020-2024 .

La mayoría de los casos se encuentra en la región Centro, que abarca Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, con el 70% de los casos; seguida por la región Sur, integrada por Neuquén, Río Negro y Chubut, con el 17%. Para las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán, el número de casos está dentro del umbral esperado para el periodo 2025-2026.

Cómo se contagia y cuáles son los síntomas

La principal vía de transmisión es la inhalación partículas virales presentes en ambientes contaminados por excretas de las ratas. Además, puede producirse por el contacto directo con los roedores infectados estén muertos o vivos. En menor medida también por mordeduras.

Tiene síntomas que son "comunes" y pueden confundirse con una gripe: fiebre, dolor muscular, cefalea y escalofríos, pudiendo sufrir también de náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. En etapas más avanzadas puede haber dificultad respiratoria.