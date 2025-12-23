El paraíso de arenas rosadas a 5 horas de Argentina, ideal para este verano

En el nordeste de Brasil existe una playa que impacta: Canoa Quebrada , famosa por sus acantilados rojizos , su arena de tonos rosados y un mar cálido. Ubicada en el estado de Ceará , a unas cinco horas de vuelo desde Argentina , es uno de los destinos más buscados por quienes quieren sol, paisajes distintos y un verano relajado.

El gran diferencial de Canoa Quebrada son sus falésias : formaciones rocosas de tonos rojizos y rosados que contrastan con el azul del océano Atlántico.

La erosión natural y la incidencia del sol generan un efecto cromático que cambia durante el día, especialmente al amanecer y al atardecer.

Este fenómeno geológico es real y característico de la costa de Ceará, donde la arena adquiere tonos cálidos poco habituales en Brasil.

El mar de Canoa Quebrada es templado y calmo , ideal para nadar, relajarse o caminar por la orilla. La playa es extensa y permite largas caminatas frente a los acantilados.

Entre las actividades más elegidas se destacan los paseos en buggy por las dunas, el kitesurf, el parapente desde los miradores naturales y las excursiones hacia playas vecinas como Majorlândia y Praia das Fontes.

Un pueblo bohemio con identidad propia

El pequeño pueblo conserva un espíritu bohemio y relajado, con calles de arena, posadas rústicas y bares frente al mar. La famosa Broadway, su calle principal, concentra restaurantes, ferias artesanales y música en vivo, sin perder un clima tranquilo.

A diferencia de otros destinos masivos, Canoa Quebrada mantiene una escala humana y una fuerte identidad cultural.

Cómo llegar desde Argentina

Desde Buenos Aires, se vuela a Fortaleza, capital de Ceará, en un trayecto de aproximadamente cinco horas (directo o con una escala corta). Desde allí, Canoa Quebrada se encuentra a 165 km, unas dos horas y media por ruta en transfer o auto.

El aeropuerto internacional Pinto Martins recibe vuelos frecuentes desde Sudamérica.

Hospedaje, gastronomía y clima

La oferta de alojamiento incluye posadas boutique, hoteles pequeños y casas frente al mar. La gastronomía local se basa en pescados frescos, camarones, langosta y platos regionales del nordeste.

El clima es uno de sus grandes atractivos: temperaturas entre 26 °C y 32 °C durante casi todo el año, con más de 300 días de sol, según datos meteorológicos regionales.