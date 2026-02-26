26 de febrero de 2026 - 08:30

Cómo afecta dormir con el ventilador encendido toda la noche y qué recomiendan los especialistas

En épocas de calor, el uso del ventilador en el hogar es habitual, pero puede influir en la salud, el sueño y el confort durante la noche.

image
Por Ignacio Alvarado

Leé además

A los 57 se subió a la moto y empezó a vivir el sueño que esperó toda su vida: un viaje para descubrirse

A los 57 se subió a la moto y empezó a vivir el sueño que esperó toda su vida: un viaje para descubrirse

Por Ignacio de la Rosa
que significa despertarse siempre a la misma hora de la noche, segun especialistas

Qué significa despertarse siempre a la misma hora de la noche, según especialistas

Por Ignacio Alvarado

El ventilador no enfría el aire, sino que lo mueve. Esa circulación genera una sensación térmica más baja, facilitando el descanso en ambientes calurosos. El problema aparece cuando el flujo de aire impacta directamente sobre el cuerpo durante varias horas.

image

Uno de los efectos más comunes es la sequedad en garganta y vías respiratorias. El aire constante puede resecar mucosas, especialmente en personas con alergias o sensibilidad respiratoria.

También puede provocar contracturas musculares leves. Dormir expuesto a una corriente de aire frío durante toda la noche puede tensar cuello y espalda, generando molestias al despertar.

En ambientes con polvo, el ventilador puede dispersar partículas, lo que afecta a quienes sufren rinitis o asma.

Impacto en el sueño

Desde el punto de vista del sueño, el ventilador tiene un efecto dual. Por un lado, el ruido blanco que genera puede ayudar a conciliar el descanso. Por otro, si la temperatura desciende demasiado durante la madrugada, puede provocar microdespertares.

Los especialistas recomiendan mantener una temperatura ambiente moderada y evitar que el aire apunte directamente al cuerpo.

image

Qué aconsejan los expertos

Para reducir riesgos, se sugiere usar temporizador, limpiar regularmente las aspas para evitar acumulación de polvo y orientar el flujo hacia una pared o el techo.

Dormir con ventilador no es perjudicial en sí mismo, pero su uso debe ser equilibrado. Ajustar la posición y controlar el ambiente del hogar puede marcar la diferencia entre una noche reparadora y molestias innecesarias en plena temporada de verano.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

la sorprendente casa rodante de flavio mendoza: amplia, minimalista y con todas las comodidades

La sorprendente casa rodante de Flavio Mendoza: amplia, minimalista y con todas las comodidades

Por Andrés Aguilera
Esta receta se adapta a cualquier momento en los que se necesite comer algo sano.

Hamburguesas de pollo y espinaca: la solución a tus almuerzos de forma fácil y nutritiva

Por Alejo Zanabria
si tenes un parlante viejo, tenes un tesoro: por que y como reciclarlo con esta maravillosa idea

Si tenés un parlante viejo, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarlo con esta maravillosa idea

Por Andrés Aguilera
las personas que siempre usan google maps comparten estos 4 temores, segun la psicologia

Las personas que siempre usan Google Maps comparten estos 4 temores, según la psicología

Por Daniela Leiva