La hepatitis A contrataca: aumento de casos y cambios epidemiológicos

El Ministerio de Salud de la Nación advirtió sobre una tendencia al aumento de los casos de hepatitis A . Lo hizo al dedicar un informe especial sobre la patología en la publicación del último Boletín Epidemiológico. El área resaltó que durante 2025, Argentina “tuvo un aumento significativo de casos, alcanzando un total de 118 confirmados”.

El alimento que desintoxica el hígado, refuerza el sistema inmune y es muy fácil de conseguir

El dato es llamativo si se tiene en cuenta que, luego de la incorporación de la vacuna en el calendario oficial , lo que en algún momento fue un grave problema sanitario por la cantidad de casos y sus consecuencias, se redujo drásticamente a un mínimo de notificaciones anuales.

“ Hay un incremento en el total país de 3,7 veces más que el promedio de los últimos 5 años ”, refiere el documento.

La hepatitis A es una inflamación hepática aguda causada por el virus de la hepatitis A (VHA) , cuya principal vía de transmisión es fecal-oral, a través del consumo de agua o alimentos contaminados o por contacto persona a persona . El ministerio explica en su reporte que su propagación se asocia a condiciones sanitarias deficientes y/o prácticas de higiene inadecuadas. Suma que en la última década ha adquirido relevancia la transmisión en hombres que tienen sexo con hombres, vinculada a prácticas sexuales de contacto oroanal. Este cambio en la dinámica de transmisión modifica el patrón epidemiológico, observándose brotes en varones adultos jóvenes, con mayor carga de enfermedad en el grupo etario de 30-39 años.

Salud destaca que antes de 2005, esta enfermedad era la principal causa de falla hepática fulminante y trasplante de hígado en niños en Argentina, con picos de más de 40 mil casos por año. “Fue la principal causa de insuficiencia hepática aguda y trasplante hepático en niños, explicando cerca del 50% de los trasplantes pediátricos ”, refiere.

La incorporación de una estrategia de vacunación en 2005 implicó un freno a la hepatitis A en Argentina

Cambio de escenario con la vacuna

Sin embargo, la incorporación de la vacuna al Calendario Nacional de Vacunación ese año generó un impacto drástico: la incidencia cayó de 113 casos por cada 100.000 habitantes en 2004 a 0,25 en 2025, y no se registran trasplantes pediátricos por esta causa desde el año 2007.

Sin embargo, se han registrado brotes esporádicos en adultos jóvenes (20-39 años), con una tasa de incidencia cuatro veces mayor en varones que en mujeres.

El promedio de casos entre 2018 y 2024 -excluyendo 2020 y 2021- fue de 55 casos. Sin embargo, durante el año 2025 se notificaron 118 casos confirmados por laboratorio en todo el país. Los mismos se ubicaron en la región Centro, con 70 casos confirmados: CABA (26), Buenos Aires (19), Córdoba (14) y Santa Fe (11). Por su parte, en la región del NOA se notificaron 27 casos confirmados: Jujuy (4), Salta (19) y Tucumán (4). El resto de los casos se notificaron en Mendoza (2), San Juan (1), San Luis (3), Chaco (1), Formosa (6), Chubut (3), Río Negro (1) y Neuquén (4).

“Actualmente, el evento se encuentra en zona de alerta dentro del corredor endémico acumulado. Hasta la semana epidemiológica 10 de este año se han notificado 23 casos confirmados en el país. Los focos principales de esta temporada se localizan en las jurisdicciones de Salta y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con 6 casos cada una, seguidas por Buenos Aires y Santa Fe con 3 casos detectados en cada provincia”, detalla.

Mendoza había tenido 3 casos en 2020; 1 en 2022; 11 en 2024 y 2 en 2025. A nivel nacional el alza es mucho más notoria. Durante el quinquenio 2020-2024, se notificó un promedio de 31 casos anuales. Fueron 15 en 2020, 10 en 2021, 55 en 2022; 32 en 2023; 69 en 2024 y 118 en 2025.

En relación a la edad, la mayor cantidad de casos se concentra en los grupos de edad de 20 a 39 años (16), seguido de 40 a 59 años (5) y 0 a 19 años (2). En lo que se refiere a la distribución por sexo, el 65% de los casos corresponden al sexo masculino.

Qué pasa en Mendoza con la hepatitis

En el Ministerio de Salud de Mendoza aseguran que la situación está bajo control, aunque con señales a seguir de cerca. Los casos son pocos, pero las autoridades advierten sobre cambios en los patrones de contagio y la importancia de sostener la vacunación y la vigilancia epidemiológica.

“Este año hemos tenido un solo caso, un niño de seis años”, precisó la doctora Andrea Falaschi, directora de Epidemiología. En 2025 fueron dos, mientras que en 2024 se registró un número mayor, en su mayoría vinculado a determinados grupos.

GNQTIYJRGAZTKN3FGJRTMNLEMI.jpg?quality=75&smart=true&auth=b0f3ae4252e7dc71379d46703a9a9e1bf1bfe8aa1d97b5446ea35e7bc3383139&width=980&height=640 El Ministerio de Salud de la Nación advirtió sobre una tendencia al aumento de los casos de hepatitis A

“El 80% de los casos de 2024 estuvieron relacionados con hombres y prácticas sexuales con otros hombres”, detalló la funcionaria.

El caso más reciente también muestra otro perfil de riesgo. “Es un chico de Tunuyán, de una familia boliviana que viene como ‘golondrina’ y no tenía vacunación”, explicó. En estos casos, el protocolo incluye el bloqueo sanitario del entorno: “Toda hepatitis A se bloquea, se investiga y se vacuna al grupo familiar para evitar la transmisión”.

También hubo contagios asociados a viajes. “Tuvimos casos de viajeros mochileros a Perú que habían contraído la infección allá”, recordó, al tiempo que advirtió que la enfermedad tiene “un período de incubación largo, de hasta 30 días”.

Causas del aumento de la hepatitis A

“La reemergencia de la hepatitis A en nuestro país, en un contexto de circulación históricamente baja no se vincula con una reversión del éxito del programa de vacunación, sino con la coexistencia de dos escenarios complementarios vinculados a la acumulación de susceptibles en adultos no vacunados, y a nichos de endemicidad residual”, analiza el ministerio nacional.

Refiere dos aspectos críticos: el brote en adultos jóvenes en la región Centro y vinculado a la transmisión sexual en hombres que tienen sexo con hombres. Por otro, se observó una transmisión endémica residual con afectación pediátrica en zonas vulnerables de Salta, la cual se vincula a la contaminación ambiental por déficits en el acceso a agua segura y saneamiento.

A eso se suman factores sociales y conductuales. “Siguen habiendo sectores donde las condiciones favorecen la exposición porque no hay buen acceso al agua potable o a la correcta disposición de excretas”, indicó Falaschi.

Describió nuevos patrones de transmisión detectados en estudios recientes: “Hay tres subclados: uno vinculado al norte del país, con casos pediátricos y problemas sociosanitarios; otro relacionado con viajeros y hombres que tienen sexo con hombres; y un tercero asociado a viajeros a Cuba”.

Y sintetizó el escenario local: en Mendoza, está asociado a personas que viajan, a personas que viven en comunidades con condiciones que favorecen el contagio y a prácticas sexuales, fundamentalmente hombres que tienen sexo con hombres.

Además, alertó sobre la facilidad de transmisión intrafamiliar. “Es altamente transmisible en la familia. Y sobre todo porque en los niños el 80% no tiene síntomas”, explicó.

Argentina, pionera en la estrategia de vacunación

Falaschi hizo hincapié en el drástico giro que implicó la incorporación de la vacuna y subrayó que estuvo marcado por una decisión inédita que luego fue estudiada y replicada en el mundo: aplicar una sola dosis en niños de un año.

“Argentina fue pionera en eso. Los estudios de una sola dosis de vacuna antihepatitis A se hicieron en Mendoza”, señaló, y remarcó que esta estrategia permitió una cobertura masiva. “Por una cuestión de costos, poner una sola dosis permitió que las vacunas fueran masivas y que pudiéramos tenerla en todo el país”, explicó, en relación a un esquema que originalmente contemplaba dos dosis.

FF hepatitis El Ministerio de Salud de la Nación advirtió sobre una tendencia al aumento de los casos de hepatitis A. Cómo prevenir y abordar la hepatitis

El impacto fue contundente. “Si ves el gráfico del boletín, se ve claramente cómo cae, es tremendo. Ese es el impacto de las vacunas bien puestas”, sostuvo.

Hoy, la vacuna sigue aplicándose a los 12 meses, mientras que algunos grupos de riesgo reciben dos dosis. La cobertura nacional de vacunación contra hepatitis A para la estrategia de dosis única alcanzó al 18 de marzo de 2026 el 84,9%, evidenciando heterogeneidad entre las jurisdicciones. Mendoza tiene 93% de cobertura y se encuentra entre las que más alcance tienen, en sexto lugar.

“Con una dosis, el 93% a los 15 días ya tiene anticuerpos. ¿Qué es lo que pasa? Se van acumulando susceptibles, personas mayores que no han recibido la vacunación”, explicó Falaschi.

Mencionó entre los grupos de riesgo a hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans o mujeres trabajadoras y trabajadores sexuales, pacientes inmunosuprimidos y personas que trabajan con niños menores de un año.

¿Preocupa el aumento?

Aunque a nivel país las tasas están en alza, en Mendoza no hay alarma por el momento. “En Mendoza no, pero si ves las tasas de Argentina, están en aumento”, advirtió.

Por eso, el foco está puesto en la detección temprana y el control de brotes. “Con una vigilancia activa y oportuna, uno reconoce rápidamente los casos y con el bloqueo corta la transmisión del virus”, explicó.

La enfermedad es de notificación obligatoria, y las estrategias se mantienen sin cambios recientes. “Ya hace dos o tres años alertamos y reforzamos la vacunación en grupos de riesgo, sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres”, indicó.