Confirman que las inyecciones para adelgazar no funcionan igual en mujeres y hombres: el resultado sorprende

Un amplio estudio científico realizado por investigadores de la Escuela de Johns Hopkins analizó si las populares inyecciones para adelgazar tienen el mismo efecto en todas las personas y encontró una diferencia que sorprende: los resultados de los tratamientos no son iguales en mujeres y hombres .

La investigación evaluó múltiples variables -entre ellas edad, raza, etnia e índice de masa corporal inicial- para determinar si la eficacia de estos medicamentos varía según el perfil del paciente. El resultado mostró que, salvo en el caso del sexo, no hubo diferencias relevantes entre los distintos grupos , según informó Clarín.

El trabajo realizado por la primera institución de investigación de Estados Unidos (publicado en la revista JAMA Internal Medicine), concluyó que los fármacos agonistas del receptor GLP-1 presentan una eficacia similar entre pacientes de distintas edades, razas y pesos iniciales, pero no entre hombres y mujeres.

Según el relevamiento de la Escuela de Salud Pública Bloomberg, la brecha a favor de las mujeres fue estadísticamente significativa. Los científicos sostienen que las mujeres pierden más peso que los varones con este tipo de tratamientos. Cabe destacar que el grupo femenino es más propenso a utilizarlo.

En total se analizaron 64 ensayos clínicos que incluyeron medicamentos como semaglutida (bajo marcas como Ozempic o Wegovy), dulaglutida (Trulicity) y otros tratamientos. En seis estudios, que reunieron más de 19 mil pacientes, la pérdida de peso promedio fue del 10,88 en mujeres y del 6,78% en varones.

En cambio, no se detectaron diferencias significativas al comparar menores y mayores de 65 años, distintos grupos raciales o étnicos, niveles iniciales de obesidad medidos por índice de masa corporal ni valores promedio de glucosa en sangre de los últimos tres meses.

Cuáles son las hipótesis de los resultados

Sobre la diferencia observada entre hombres y mujeres, los autores plantean algunas hipótesis. Señalan que los medicamentos podrían ser más eficaces en mujeres debido a posibles interacciones con el estrógeno, diferencias en el metabolismo del fármaco y el menor peso corporal promedio femenino.

Hemal Mehta, profesor asociado a la Escuela Bloomberg, explica que “estos resultados deberían dar a los médicos y a sus pacientes más confianza en que los GLP-1 funcionan de manera similar en diferentes poblaciones raciales y étnicas, y en diferentes edades y pesos”.