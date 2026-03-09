¿Lo sentiste? El sismo que sorprendió a los mendocinos este lunes

Un sismo de magnitud 4.9 sorprendió esta madrugada a los mendocinos y sanjuaninos.
El temblor ocurrió en horas de la madrugada. Tuvo epicentro en San Juan.
De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el movimiento telúrico se registró a las 6.10 de este lunes con epicentro 18 kilómetros al suroeste de Calingasta (San Juan), 34 km al norte de Barreal y 80 km al noreste de Cerro Mercedario, a una profundidad de 122 km.
Según la escala Mercalli, que mide la intensidad del sismo, se llegó a percibir en Uspallata así como en la Ciudad de Mendoza.