9 de marzo de 2026 - 08:06

¿Lo sentiste? El sismo que sorprendió a los mendocinos este lunes

El temblor ocurrió en horas de la madrugada. Tuvo epicentro en San Juan.

Tembló en San Juan y se sintió en Mendoza - Imagen ilustrativa / Web

Foto:

Sismo de magnitud 4.9 este lunes 9 de marzo

Inpres
Por Redacción Sociedad

Un sismo de magnitud 4.9 sorprendió esta madrugada a los mendocinos y sanjuaninos.

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el movimiento telúrico se registró a las 6.10 de este lunes con epicentro 18 kilómetros al suroeste de Calingasta (San Juan), 34 km al norte de Barreal y 80 km al noreste de Cerro Mercedario, a una profundidad de 122 km.

Según la escala Mercalli, que mide la intensidad del sismo, se llegó a percibir en Uspallata así como en la Ciudad de Mendoza.

