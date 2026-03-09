¿Lo sentiste? El sismo que sorprendió a los mendocinos este lunes

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el movimiento telúrico se registró a las 6.10 de este lunes con epicentro 18 kilómetros al suroeste de Calingasta (San Juan), 34 km al norte de Barreal y 80 km al noreste de Cerro Mercedario, a una profundidad de 122 km.