Fuerte temblor en La Rioja se sintió en Mendoza.

Un fuerte sismo de magnitud 5 con epicentro en La Rioja se percibió de forma leve en Mendoza en la mañana de este jueves.

Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el movimiento telúrico ocurrió a las 14.13 con epicentro en el sur de la provincia de La Rioja, precisamente a 155 km al E de San Juan; 203 km al N de San Luis; 35 km al SO de Chepes. Su profundidad fue de 135 km.

temblor en la rioja El Inpres precisó que el temblor se sintió de forma "leve" en Chepes, La Rioja y Villa San Agustín, San Juan. Mientras que en la Ciudad de San Juan, Mendoza y Córdoba se sintió de forma "débil" y "muy débil".