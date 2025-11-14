14 de noviembre de 2025 - 22:50

Martín, el hijo de Yiya Murano, contó que ella intentó matarlo con una torta y ya no la reconoce como su madre

El hijo biológico de la asesina reveló que quiso envenenarlo cuando tenía 10 años, afirmó que “no tuvo límites” y criticó la serie basada en su historia.

Martín, el hijo de Yiya Murano, reveló que la recordada asesina intentó matarlo con un pedazo de torta cuando tenía 10 años.

Martín, el hijo de Yiya Murano, reveló que la recordada asesina intentó matarlo con un pedazo de torta cuando tenía 10 años.

Foto:

NA
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Martín, el hijo de Yiya Murano no reconoce a la recordada asesina como su madre y reveló que la misma mujer intentó asesinarlo cuando él tenía 10 años, a través de un pedazo de torta, mismo modus operandi que el crimen que la llevó tras las rejas.

Leé además

aparecio el dueno de la camiseta que boca elevo al cielo por russo: casi la paso por arriba

Apareció el dueño de la camiseta que Boca elevó al cielo por Russo: "Casi la paso por arriba"

Por Emanuel Cenci
Dos operarios resultaron heridos tras la explosión de un caño en la planta potabilizadora de Paraná

Impresionante explosión de un caño de agua quedó registrada en video: dos operarios heridos

Por Redacción Sociedad

En el marco de la serie que narra la historia de la mujer recordada como la primera asesina serial argentina y según supo la Agencia Noticias Argentinas a través de la entrevista concedida a Intrusos, Martín reveló: “La avant premiere se hizo en frente de mi casa, pero no fui a verlo y menos la vi por plataformas”.

Es que según el hombre, la ficción “no tiene nada que ver” con lo sucedido en la realidad, además de que en el film aparece un niño como hijo de la protagonista: “Cuando yo los autoricé a hacer la mini serie, me dijeron que mi personaje no estaba”.

“No deja de ser interesante, pero es pura ficción. Si tienen paciencia y esperan al año entrante, van a ver la verdadera historia en otra plataforma, en un largometraje documental, contado por quienes fuimos protagonistas de la historia, directa o indirectamente”, enfatizó el hijo biológico de la asesina.

hijo de yiya
Martín, el hijo de Yiya Murano, contó que ella intentó matarlo con una torta a las 10 años.

Martín, el hijo de Yiya Murano, contó que ella intentó matarlo con una torta a las 10 años.

“No la considero mi madre aunque lo sea etimológicamente. La considero capaz de eso y más. Yiya no tuvo límites, ni los tiene”, insistió al tiempo en que consideró que la acusada está “empatada” en la cantidad de asesinatos con Robledo Puch, ya que afirmó que la mayoría de sus crímenes, no fueron confirmados.

Respecto a la producción de la tira, indicó: “Tuve diálogo en el quinto capítulo. Hablando la gente se entiende, si dentro de la palabra ‘hablando’ incluímos mentiras. Nos entendimos. Yo los autoricé, pero ellos me recalcaron que mi personaje no iba a aparecer”.

Asimismo se refirió al vínculo que él mismo construyó con las amigas y luego víctimas de la homicida: “Conocí a las tres, las quería y mucho. Aún tengo relación con la familia de ellas”.

“A Yiya la vi por última vez cuando tuve que ir al geriátrico para firmar por una operación que le tenían que hacer. No sólo no la traté, sino que la vi en la cama y no me reconoció. Después, me enteré por los medios que ella había fallecido”, continuó.

serie
El hijo de Yiya cuestionó la serie sobre su madre: aseguró que es “pura ficción” y prometió que en 2026 se verá “la verdadera historia” en un documental.

El hijo de Yiya cuestionó la serie sobre su madre: aseguró que es “pura ficción” y prometió que en 2026 se verá “la verdadera historia” en un documental.

“Cuando yo tenía 12 años, Yiya fue presa y mi padre se desmoronó físicamente porque, como lo definieron mis amigos, era un hombre ciego de amor. Él confiaba en lo que le decían, no lo que veía, porque los amantes de Yiya eran públicos. Ella le presentó a dos amantes como amigos de la familia de la hermana”.

“Me quiso matar cuando yo tenía 10 años, con un trozo de torta. Ella había comprado una torta (...) Una cucharadita de cianuro alcalino alcanza para matar a una persona”, concluyó Martín.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

martin demichelis tuvo el primer gesto publico con su hijo mayor, facundo bono

Martín Demichelis tuvo el primer gesto público con su hijo mayor, Facundo Bono

Por Redacción Espectáculos
El hijo de Facundo Arana es muy parecido al actor.

Así está hoy Yaco, el hijo de Facundo Arana y María Susini, que prefiere tener un perfil bajo

Por Agustín Zamora
florencia pena dio una tajante opinion sobre su hijo y genero un revuelo en redes: me empujo

Florencia Peña dio una tajante opinión sobre su hijo y generó un revuelo en redes: "Me empujó"

Por Redacción Espectáculos
Los cuerpos sin vida de una mujer de 87 años y su hijo de 61 fueron hallados este martes en una vivienda de Toledo, España.

Encontraron muertos a una mujer discapacitada y a su hijo: creen que él tuvo un accidente y ella murió después

Por Redacción Mundo