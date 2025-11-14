Martín, el hijo de Yiya Murano, contó que ella intentó matarlo con una torta y ya no la reconoce como su madre

Martín, el hijo de Yiya Murano no reconoce a la recordada asesina como su madre y reveló que la misma mujer intentó asesinarlo cuando él tenía 10 años, a través de un pedazo de torta , mismo modus operandi que el crimen que la llevó tras las rejas.

En el marco de la serie que narra la historia de la mujer recordada como la primera asesina serial argentina y según supo la Agencia Noticias Argentinas a través de la entrevista concedida a Intrusos, Martín reveló: “La avant premiere se hizo en frente de mi casa, pero no fui a verlo y menos la vi por plataformas”.

Es que según el hombre, la ficción “no tiene nada que ver” con lo sucedido en la realidad, además de que en el film aparece un niño como hijo de la protagonista: “Cuando yo los autoricé a hacer la mini serie, me dijeron que mi personaje no estaba”.

“No deja de ser interesante, pero es pura ficción . Si tienen paciencia y esperan al año entrante, van a ver la verdadera historia en otra plataforma, en un largometraje documental, contado por quienes fuimos protagonistas de la historia, directa o indirectamente”, enfatizó el hijo biológico de la asesina.

“No la considero mi madre aunque lo sea etimológicamente. La considero capaz de eso y más. Yiya no tuvo límites, ni los tiene”, insistió al tiempo en que consideró que la acusada está “empatada” en la cantidad de asesinatos con Robledo Puch, ya que afirmó que la mayoría de sus crímenes, no fueron confirmados.

Martín, el hijo de Yiya Murano, contó que ella intentó matarlo con una torta a las 10 años.

Respecto a la producción de la tira, indicó: “Tuve diálogo en el quinto capítulo. Hablando la gente se entiende, si dentro de la palabra ‘hablando’ incluímos mentiras. Nos entendimos. Yo los autoricé, pero ellos me recalcaron que mi personaje no iba a aparecer”.

Asimismo se refirió al vínculo que él mismo construyó con las amigas y luego víctimas de la homicida: “Conocí a las tres, las quería y mucho. Aún tengo relación con la familia de ellas”.

“A Yiya la vi por última vez cuando tuve que ir al geriátrico para firmar por una operación que le tenían que hacer. No sólo no la traté, sino que la vi en la cama y no me reconoció. Después, me enteré por los medios que ella había fallecido”, continuó.

serie El hijo de Yiya cuestionó la serie sobre su madre: aseguró que es “pura ficción” y prometió que en 2026 se verá “la verdadera historia” en un documental. Web

“Cuando yo tenía 12 años, Yiya fue presa y mi padre se desmoronó físicamente porque, como lo definieron mis amigos, era un hombre ciego de amor. Él confiaba en lo que le decían, no lo que veía, porque los amantes de Yiya eran públicos. Ella le presentó a dos amantes como amigos de la familia de la hermana”.

“Me quiso matar cuando yo tenía 10 años, con un trozo de torta. Ella había comprado una torta (...) Una cucharadita de cianuro alcalino alcanza para matar a una persona”, concluyó Martín.