14 de noviembre de 2025 - 11:58

Impresionante explosión de un caño de agua quedó registrada en video: dos operarios heridos

El incidente ocurrió cuando ambos trabajadores se encontraban dentro de un pozo realizando tareas técnicas. Ocurrió en la planta potabilizadora Echeverría, en la ciudad de Paraná.

Dos operarios resultaron heridos tras la explosión de un caño en la planta potabilizadora de Paraná

Dos operarios resultaron heridos tras la explosión de un caño en la planta potabilizadora de Paraná

Foto:

Dos operarios resultaron heridos tras la explosión de un caño en la planta potabilizadora de Paraná
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Dos operarios resultaron heridos este jueves luego de la explosión de un caño en la planta potabilizadora Echeverría, en la ciudad de Paraná (Entre Ríos), mientras realizaban trabajos de conexión con una nueva conducción.

Leé además

Descarriló una formación del Tren Sarmiento en Liniers.

Caos en Liniers: una formación del Tren Sarmiento descarriló y dejó 20 pasajeros heridos

Por Redacción Policiales
Los números de la quiniela de Mendoza. - Imagen ilustrativa

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del viernes 14 de noviembre

Por Redacción Sociedad

El incidente ocurrió cuando ambos trabajadores se encontraban dentro de un pozo realizando tareas técnicas. Según informaron fuentes municipales, uno de los operarios manejaba una amoladora mientras el otro sostenía el cable de la máquina, cuando un chorro de agua a presión surgió desde el punto de corte y los expulsó fuera de la estructura.

Tras la caída de presión, sus compañeros acudieron rápidamente a asistirlos. Los dos trabajadores sufrieron heridas leves, fueron atendidos en el lugar y posteriormente se recuperaron en sus hogares.

Embed

Los trabajos que se llevaban adelante incluían la instalación de una conducción de 500 mm en paralelo a la línea existente de 750 mm, la incorporación de una bomba de mayor potencia y tareas de ajuste en la sala de bombeo.

Tras reactivarse el sistema, el servicio de agua comenzó a normalizarse de manera progresiva en distintos sectores de la ciudad. No obstante, el municipio pidió a los vecinos realizar un uso racional del agua almacenada en tanques y cisternas hasta que la provisión quede plenamente estabilizada.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La DGE y ConstelAr Space lanzan una convocatoria para que niños y niñas mendocinos de primarias públicas escriban o dibujen un mensaje para enviar al espacio.   

Cartas al espacio: chicos y chicas de primaria podrán enviar mensajes "al infinito y más allá"

Por Bernarda García Centurión
Sorteo de $11.500 millones en el Quini 6

Sortean $11.500 millones en el Quini 6: la fecha límite para jugar y el precio de la boleta

Por Redacción Sociedad
el paraiso romantico a 2 horas de argentina, ideal para este verano

El paraíso romántico a 2 horas de Argentina, ideal para este verano

Por Andrés Aguilera
Alerta naranja por tormentas con granizo en Mendoza

Elevan nivel de alerta por tormentas con granizo: las nuevas zonas alcanzadas y a qué hora

Por Redacción Sociedad