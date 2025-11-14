Impresionante explosión de un caño de agua quedó registrada en video: dos operarios heridos

Dos operarios resultaron heridos este jueves luego de la explosión de un caño en la planta potabilizadora Echeverría, en la ciudad de Paraná (Entre Ríos), mientras realizaban trabajos de conexión con una nueva conducción.
Dos operarios resultaron heridos este jueves luego de la explosión de un caño en la planta potabilizadora Echeverría, en la ciudad de Paraná (Entre Ríos), mientras realizaban trabajos de conexión con una nueva conducción.
El incidente ocurrió cuando ambos trabajadores se encontraban dentro de un pozo realizando tareas técnicas. Según informaron fuentes municipales, uno de los operarios manejaba una amoladora mientras el otro sostenía el cable de la máquina, cuando un chorro de agua a presión surgió desde el punto de corte y los expulsó fuera de la estructura.
Tras la caída de presión, sus compañeros acudieron rápidamente a asistirlos. Los dos trabajadores sufrieron heridas leves, fueron atendidos en el lugar y posteriormente se recuperaron en sus hogares.
Los trabajos que se llevaban adelante incluían la instalación de una conducción de 500 mm en paralelo a la línea existente de 750 mm, la incorporación de una bomba de mayor potencia y tareas de ajuste en la sala de bombeo.
Tras reactivarse el sistema, el servicio de agua comenzó a normalizarse de manera progresiva en distintos sectores de la ciudad. No obstante, el municipio pidió a los vecinos realizar un uso racional del agua almacenada en tanques y cisternas hasta que la provisión quede plenamente estabilizada.