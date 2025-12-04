Fecha confirmada para el eclipse más largo del siglo: no se repetirá en décadas

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio ( NASA por sus siglas en inglés) confirmó la fecha del que será el eclipse solar total más largo del siglo : ocurrirá el 2 de agosto de 2027 y su fase de totalidad se extenderá 6 minutos y 23 segundos, un lapso excepcional para este tipo de fenómenos.

Se trata de un registro que no se repetirá en décadas y que apenas fue superado por el eclipse de 1991 .

Un eclipse solar sucede cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, proyectando su sombra sobre la superficie terrestre y bloqueando parcial o totalmente la luz solar.

La sombra de la Luna recorrerá regiones de Europa , el norte de África y Medio Oriente , aunque no tendrá visibilidad desde ningún punto del continente americano.

El trayecto comenzará en Marruecos y el sur de España, para luego avanzar por Argelia, Túnez, Libia, Egipto y Arabia Saudita, y finalizar en Yemen y la costa de Somalia.

El momento de mayor duración se registrará en Egipto, especialmente en Luxor y Asuán, ciudades célebres por sus templos y su posición estratégica a orillas del Nilo.

Pese a su magnitud, el eclipse no representa riesgos para la salud ni efectos físicos sobre el planeta.

Es un fenómeno astronómico natural que depende de la alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra, similar a los que también experimentan Marte y la propia Luna.

Además de la franja de totalidad, gran parte de África, Europa y el sur de Asia tendrá una visibilidad parcial del fenómeno.

Según cálculos de Time and Date, más del 57% de la población mundial estará en condiciones de observar al menos una parte del eclipse. En contraste, América del Norte, América Central, América del Sur y Oceanía quedarán completamente fuera de la zona de influencia.

En Europa, la cobertura parcial variará según la latitud. La ciudad de Reykjavik observará apenas un 5% del disco solar cubierto, mientras que Oslo llegará al 14%; Berlín, al 34%; Dublín, al 35%; Londres, al 42%; y París al 52%.

La visibilidad aumenta hacia el sur: Madrid alcanzará un 86%; Lisboa, un 93%; y Rabat, un 98%, quedando al borde mismo de la totalidad.

Cuándo serán los próximos eclipses posteriores al histórico en 2027

La NASA anticipa otros eclipses de larga duración para las próximas décadas, como los previstos para 2045 (6m06s), 2060 (5m12s), 2063 (5m49s), 2078 (5m40s), 2081 (5m33s) y 2096 (6m06s).