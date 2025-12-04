4 de diciembre de 2025 - 12:52

Fecha confirmada para el eclipse más largo del siglo: no se repetirá en décadas

Su fase total se extenderá 6 minutos y 23 segundos, un lapso excepcional para este tipo de fenómenos.

Fecha confirmada para el eclipse más largo del siglo&nbsp;

Fecha confirmada para el eclipse más largo del siglo 

Foto:

NASA
Por Ignacio Alvarado

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés) confirmó la fecha del que será el eclipse solar total más largo del siglo: ocurrirá el 2 de agosto de 2027 y su fase de totalidad se extenderá 6 minutos y 23 segundos, un lapso excepcional para este tipo de fenómenos.

Leé además

 Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen son los astronautas que irán a la Luna en la misión Artemis II 

El hombre vuelve a la Luna en una fecha muy cercana y veremos por primera vez lo más ansiado

Por Redacción Mundo
Científicos de la NASA quedaron desconcertados tras el hallazgo de una misteriosa roca en Marte 

Una misteriosa roca hallada en Marte causó asombro entre los expertos de la NASA

Por Redacción Mundo

Se trata de un registro que no se repetirá en décadas y que apenas fue superado por el eclipse de 1991.

Qué es un eclipse solar

Un eclipse solar sucede cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, proyectando su sombra sobre la superficie terrestre y bloqueando parcial o totalmente la luz solar.

Dónde se verá el eclipse solar más largo en 100 años

La sombra de la Luna recorrerá regiones de Europa, el norte de África y Medio Oriente, aunque no tendrá visibilidad desde ningún punto del continente americano.

El trayecto comenzará en Marruecos y el sur de España, para luego avanzar por Argelia, Túnez, Libia, Egipto y Arabia Saudita, y finalizar en Yemen y la costa de Somalia.

El momento de mayor duración se registrará en Egipto, especialmente en Luxor y Asuán, ciudades célebres por sus templos y su posición estratégica a orillas del Nilo.

Pese a su magnitud, el eclipse no representa riesgos para la salud ni efectos físicos sobre el planeta.

Argentina. Se podrá ver el sábado un eclipse solar anular (Télam).
Fecha confirmada para el eclipse m&aacute;s largo del siglo: 2 de agosto de 2027

Fecha confirmada para el eclipse más largo del siglo: 2 de agosto de 2027

Es un fenómeno astronómico natural que depende de la alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra, similar a los que también experimentan Marte y la propia Luna.

Además de la franja de totalidad, gran parte de África, Europa y el sur de Asia tendrá una visibilidad parcial del fenómeno.

Según cálculos de Time and Date, más del 57% de la población mundial estará en condiciones de observar al menos una parte del eclipse. En contraste, América del Norte, América Central, América del Sur y Oceanía quedarán completamente fuera de la zona de influencia.

En Europa, la cobertura parcial variará según la latitud. La ciudad de Reykjavik observará apenas un 5% del disco solar cubierto, mientras que Oslo llegará al 14%; Berlín, al 34%; Dublín, al 35%; Londres, al 42%; y París al 52%.

La visibilidad aumenta hacia el sur: Madrid alcanzará un 86%; Lisboa, un 93%; y Rabat, un 98%, quedando al borde mismo de la totalidad.

Mañana habrá un eclipse solar parcial y podrá verse desde Mendoza
Fecha confirmada para el eclipse m&aacute;s largo del siglo: 2 de agosto de 2027

Fecha confirmada para el eclipse más largo del siglo: 2 de agosto de 2027

Cuándo serán los próximos eclipses posteriores al histórico en 2027

La NASA anticipa otros eclipses de larga duración para las próximas décadas, como los previstos para 2045 (6m06s), 2060 (5m12s), 2063 (5m49s), 2078 (5m40s), 2081 (5m33s) y 2096 (6m06s).

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

sin harina ni lacteos: como hacer postre nube de manzana con solo 2 ingredientes y sin horno

Sin harina ni lácteos: cómo hacer postre nube de manzana con solo 2 ingredientes y sin horno

Por Daniela Leiva
Truco de ahorro para la casa que reduce el consumo de energía sin esfuerzo.

El truco antiguo de las abuelas para ahorrar luz que volvió en 2025: solo necesitás un elemento común

Por Ignacio Alvarado
adios freidora de aire: este es el nuevo electrodomestico de cocina de 2025, con 8 modos de coccion

Adiós freidora de aire: este es el nuevo electrodoméstico de cocina de 2025, con 8 modos de cocción

Por Andrés Aguilera
desenchufa estos ya: 5 electrodomesticos que gastan mucha energia

Desenchufá estos ya: 5 electrodomésticos que gastan mucha energía

Por Andrés Aguilera