No las tires más: reciclar las cucharas de plástico está de moda para crear un maravilloso adorno navideño

Con materiales que podés tener en casa podrás crear un adorno para tu decoración navideña a partir del reciclaje de cucharitas descartables.

cucharas para adorno navideño
Por Daniela Leiva

Frente a este consumo efímero, cada vez más personas buscan alternativas sustentables que combinen creatividad, reutilización y diseño. En ese contexto, las cucharas plásticas descartables, tan habituales en reuniones, cumpleaños o eventos, pueden convertirse en la base de una corona navideña original y elegante.

Pintadas de blanco, dorado o tonos neutros, las cucharas adquieren un aspecto sofisticado que nada tiene que envidiarle a las coronas tradicionales que se venden en los comercios.

Lo mejor es que se trata de un proyecto accesible, económico y fácil de hacer en casa, sin necesidad de herramientas complejas. Con paciencia y algunos materiales básicos, cualquier persona puede lograr una corona navideña llamativa y duradera.

Así podés reciclar las cucharas de plástico
Materiales necesarios

  • Cucharas plásticas descartables (entre 30 y 50, según el tamaño de la corona)
  • Tijera o cúter
  • Base circular (puede ser cartón grueso, cartón de caja, telgopor o una tapa grande)
  • Pistola encoladora o pegamento fuerte
  • Pintura acrílica blanca, dorada o a elección
  • Pincel o aerosol
  • Lápiz
  • Regla
  • Hilo, cinta o alambre fino para colgar
  • Opcional: moño, ramitas secas, piñas, luces LED pequeñas
    corona de cucharas

Paso a paso: cómo reciclar las cucharas

1. Limpieza y preparación

Antes de comenzar, lavá bien las cucharas plásticas con agua y detergente para eliminar restos de comida o grasa. Secalas completamente. Este paso es clave para que la pintura y el pegamento se adhieran correctamente.

2. Separar los mangos

Con una tijera resistente o un cúter, cortá los mangos de las cucharas, dejando solo la parte ovalada. Tratá de que todos los cortes queden similares para lograr un resultado más prolijo. Guardá los mangos: pueden reutilizarse para otros proyectos.

Paso a paso: cómo hacer la base de la corona

3. Armar el círculo

Sobre el cartón o material elegido, dibujá dos círculos concéntricos: uno grande y uno más chico en el centro, para formar un aro. El diámetro puede variar, pero una medida estándar es de 30 cm el círculo exterior y 15 cm el interior. Recortá el aro con tijera o cúter.

4. Marcar la guía

Con lápiz, podés marcar levemente líneas radiales sobre la base para ayudarte a distribuir las cucharas de manera pareja. No es obligatorio, pero facilita el armado.

Paso a paso: armado de la corona

5. Pegar la primera fila

Comenzá pegando las cucharas por el borde exterior del aro, con la parte curva hacia afuera, superponiéndolas levemente, como si fueran pétalos. Aplicá pegamento en la base de cada cuchara y presioná unos segundos hasta que quede firme.

corona navideña

6. Completar capas

Una vez cubierta la primera vuelta, continuá pegando cucharas hacia el centro, solapándolas con la fila anterior. Esto le dará volumen y una textura similar a una flor o a una corona de hojas. Repetí hasta cubrir toda la base.

7. Dejar secar

Dejá secar la estructura completa al menos una hora antes de pintarla, para evitar que las piezas se despeguen.

Paso a paso: pintado y terminación

8. Pintar la corona

Colocá la corona sobre una superficie protegida. Pintá toda la superficie con pintura acrílica blanca o dorada. Podés hacerlo con pincel, dando capas finas, o con aerosol para un acabado más parejo. Dejá secar y, si es necesario, aplicá una segunda mano.

9. Detalles finales

Una vez seca, podés sumar detalles decorativos: un moño en la parte inferior, ramitas secas, piñas pintadas o pequeñas luces LED a pila. Estos elementos no son obligatorios, pero le dan un toque más navideño.

10. Preparar para colgar

Pegá o atornillá un pequeño gancho en la parte trasera o simplemente atale un hilo resistente. Colgala en la puerta de entrada, en una pared o incluso sobre una ventana.

Cómo usar la corona como decoración de Navidad

Esta corona navideña es liviana y resistente. Podés usarla tanto en interiores como en exteriores protegidos. Para guardarla, envolvela en papel o tela y conservála en una caja, lista para volver a usarla el año siguiente.

