Solo en 10 minutos: budín de limón en sartén superdelicioso

Esta preparación es ideal para quienes buscan practicidad sin resignar placer. Al cocinarse a fuego bajo, el budín mantiene su humedad natural y permite disfrutar de recetas caseras incluso cuando no tenés horno. Así, esta comida rápida se apoya en ingredientes simples que aportan frescura y nutrición.
Además de ser fácil, el budín en sartén es rendidor y adaptable. Podés hacerlo en versión clásica o ajustar los ingredientes según lo que tengas en casa. Esa flexibilidad explica por qué este tipo de recetas gana lugar en la comida diaria, donde la nutrición y el ahorro de tiempo son clave.
Otro punto fuerte es que no necesitás experiencia previa. Con un solo bowl y una sartén, obtenés una comida dulce lista para compartir. Por eso, estas recetas rápidas se vuelven aliadas para improvisar, aprovechar ingredientes cotidianos y mejorar la nutrición sin complicaciones.
Ingredientes
1 huevo
4 cucharadas de azúcar
4 cucharadas de leche
2 cucharadas de aceite
Ralladura y jugo de ½ limón
6 cucharadas de harina leudante
Paso a paso
En un bowl, batí el huevo con el azúcar hasta integrar. Este paso es clave en las recetas rápidas y mejora la textura de la comida, usando ingredientes simples con buena nutrición.
Sumá la leche, el aceite, el jugo y la ralladura de limón. Mezclá bien para potenciar el sabor natural, algo central en estas recetas de comida casera y nutrición equilibrada.
Agregá la harina leudante y uní hasta lograr una mezcla lisa, cuidando que los ingredientes se integren sin grumos.
Volcá la preparación en una sartén antiadherente, tapá y cociná a fuego mínimo durante 8 a 10 minutos. Así obtenés una comida húmeda sin horno.
Retirá, dejá reposar un minuto y disfrutá una de las recetas más simples para sumar nutrición con pocos ingredientes.