Solo en 10 minutos: budín de limón en sartén superdelicioso

Una de las recetas más rápidas del momento: esta comida dulce se hace con pocos ingredientes y suma nutrición sin usar horno.

Budín exprés con recetas, comida casera, simples ingredientes y mejor nutrición.
Budín exprés con recetas, comida casera, simples ingredientes y mejor nutrición.

Por Ignacio Alvarado

Esta preparación es ideal para quienes buscan practicidad sin resignar placer. Al cocinarse a fuego bajo, el budín mantiene su humedad natural y permite disfrutar de recetas caseras incluso cuando no tenés horno. Así, esta comida rápida se apoya en ingredientes simples que aportan frescura y nutrición.

Bud&iacute;n expr&eacute;s con recetas, comida casera, simples ingredientes y mejor nutrici&oacute;n.

Budín exprés con recetas, comida casera, simples ingredientes y mejor nutrición.

Además de ser fácil, el budín en sartén es rendidor y adaptable. Podés hacerlo en versión clásica o ajustar los ingredientes según lo que tengas en casa. Esa flexibilidad explica por qué este tipo de recetas gana lugar en la comida diaria, donde la nutrición y el ahorro de tiempo son clave.

Otro punto fuerte es que no necesitás experiencia previa. Con un solo bowl y una sartén, obtenés una comida dulce lista para compartir. Por eso, estas recetas rápidas se vuelven aliadas para improvisar, aprovechar ingredientes cotidianos y mejorar la nutrición sin complicaciones.

Ingredientes

  • 1 huevo

  • 4 cucharadas de azúcar

  • 4 cucharadas de leche

  • 2 cucharadas de aceite

  • Ralladura y jugo de ½ limón

  • 6 cucharadas de harina leudante

    Bud&iacute;n expr&eacute;s con recetas, comida casera, simples ingredientes y mejor nutrici&oacute;n.

    Budín exprés con recetas, comida casera, simples ingredientes y mejor nutrición.

Paso a paso

  • En un bowl, batí el huevo con el azúcar hasta integrar. Este paso es clave en las recetas rápidas y mejora la textura de la comida, usando ingredientes simples con buena nutrición.

  • Sumá la leche, el aceite, el jugo y la ralladura de limón. Mezclá bien para potenciar el sabor natural, algo central en estas recetas de comida casera y nutrición equilibrada.

  • Agregá la harina leudante y uní hasta lograr una mezcla lisa, cuidando que los ingredientes se integren sin grumos.

  • Volcá la preparación en una sartén antiadherente, tapá y cociná a fuego mínimo durante 8 a 10 minutos. Así obtenés una comida húmeda sin horno.

  • Retirá, dejá reposar un minuto y disfrutá una de las recetas más simples para sumar nutrición con pocos ingredientes.

Budín casero con recetas, comida simple, buenos ingredientes y más nutrición.

Budín de banana sin manteca: queda húmedo, rinde más y se hace en una sola mezcla

Por Ignacio Alvarado
