Solo en 10 minutos: budín de limón en sartén superdelicioso

Una de las recetas más rápidas del momento: esta comida dulce se hace con pocos ingredientes y suma nutrición sin usar horno.

El budín de limón en sartén se convirtió en una de esas recetas que resuelven una comida dulce en tiempo récord. En apenas diez minutos, con ingredientes básicos y sin horno, logra una textura húmeda y un aroma cítrico que suma sabor y nutrición a cualquier merienda.

Esta preparación es ideal para quienes buscan practicidad sin resignar placer. Al cocinarse a fuego bajo, el budín mantiene su humedad natural y permite disfrutar de recetas caseras incluso cuando no tenés horno. Así, esta comida rápida se apoya en ingredientes simples que aportan frescura y nutrición.

image Budín exprés con recetas, comida casera, simples ingredientes y mejor nutrición. Además de ser fácil, el budín en sartén es rendidor y adaptable. Podés hacerlo en versión clásica o ajustar los ingredientes según lo que tengas en casa. Esa flexibilidad explica por qué este tipo de recetas gana lugar en la comida diaria, donde la nutrición y el ahorro de tiempo son clave.

Otro punto fuerte es que no necesitás experiencia previa. Con un solo bowl y una sartén, obtenés una comida dulce lista para compartir. Por eso, estas recetas rápidas se vuelven aliadas para improvisar, aprovechar ingredientes cotidianos y mejorar la nutrición sin complicaciones.

Ingredientes 1 huevo

4 cucharadas de azúcar

4 cucharadas de leche

2 cucharadas de aceite

Ralladura y jugo de ½ limón

6 cucharadas de harina leudante image Budín exprés con recetas, comida casera, simples ingredientes y mejor nutrición. Paso a paso En un bowl, batí el huevo con el azúcar hasta integrar. Este paso es clave en las recetas rápidas y mejora la textura de la comida , usando ingredientes simples con buena nutrición .

Sumá la leche, el aceite, el jugo y la ralladura de limón. Mezclá bien para potenciar el sabor natural, algo central en estas recetas de comida casera y nutrición equilibrada.

Agregá la harina leudante y uní hasta lograr una mezcla lisa, cuidando que los ingredientes se integren sin grumos.

Volcá la preparación en una sartén antiadherente, tapá y cociná a fuego mínimo durante 8 a 10 minutos. Así obtenés una comida húmeda sin horno.

Retirá, dejá reposar un minuto y disfrutá una de las recetas más simples para sumar nutrición con pocos ingredientes.