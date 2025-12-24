¿Poco tiempo para ir al gimnasio?: la mejor alternativa para entrenar en estas fiestas

Las semanas de fin de año concentran compromisos sociales , cambios en las rutinas y un aumento en el consumo de comida que impacta de forma directa en el peso corporal. En este escenario, la asistencia regular al gimnasio pierde frecuencia y muchas personas buscan alternativas que permitan aprovechar al máximo cada visita .

Para reducir el colesterol: 5 ejercicios ideales para mejorar la salud de tu corazón

Ejercicios de Kegel para hombres: por qué están de moda y pueden ser una gran alternativa en tu rutina

Especialistas en nutrición y entrenamiento advierten que, sin un mínimo de orden en la alimentación y en la actividad física, el aumento de peso puede oscilar entre cuatro y cinco kilos en el caso de los hombres y algo menos en las mujeres. Frente a este panorama, la elección de ejercicios con alto gasto energético en poco tiempo aparece como una estrategia concreta para sostener el equilibrio metabólico en un período marcado por la falta de tiempo.

1. Salto a la soga

Ejercicio cardiovascular basado en saltos repetidos con cuerda. Alta intensidad en períodos cortos. Trabajo continuo de piernas, core y sistema cardiorrespiratorio.

Ventajas

- Alto gasto calórico en poco tiempo.

- Mejora rápida de la capacidad aeróbica.

- Favorece la reducción de grasa visceral.

- Incrementa coordinación y agilidad.

- No requiere equipamiento complejo.

Desventajas

- Impacto repetido sobre tobillos, rodillas y caderas.

- No recomendable para personas con problemas articulares o con sobrepeso importante al inicio.

Entrenamiento ejercicio fuerza rutina gimnasio El dueño de un gimansio de China ofrece su Porsche a quien logre perder 50 kilos en tres meses.

2. Remo

Características

Ejercicio de cardio y fuerza combinados. Involucra alrededor del 85% de los grandes grupos musculares. Movimiento de tracción y empuje continuo.

Ventajas

-Consumo calórico elevado incluso en sesiones cortas.

-Trabajo integral de piernas, espalda, brazos y core.

-Mejora resistencia cardiovascular y fuerza muscular al mismo tiempo.

-Resultados visibles en menor tiempo que otros entrenamientos tradicionales.

Desventajas

- Requiere aprendizaje técnico mínimo.

- Mala ejecución puede generar sobrecarga lumbar o de hombros.

Rutina de entrenamiento y ejercicio

El ejercicio HIIT

3. HIIT

Características

Entrenamiento por intervalos de alta intensidad. Alterna picos de esfuerzo máximo con descansos breves. Sesiones cortas de 15 a 30 minutos.

Ventajas

- Máxima eficiencia cuando hay poco tiempo disponible.

- Fuerte estímulo metabólico.

- Prolonga el gasto calórico después del ejercicio.

- Combina trabajo aeróbico, fuerza y movilidad.

Desventajas

- Alta exigencia física.

- No ideal para personas desentrenadas sin adaptación previa.

- Riesgo de lesiones si no se ejecuta con control técnico.