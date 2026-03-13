Ejercicios excéntricos: la rutina mínima que puede mejorar la salud de las personas sedentarias

La práctica de ejercicios excéntricos aparece como una alternativa simple para mejorar la salud de quienes pasan gran parte del día sentados y evitan la actividad física regular. Muchas personas adoptaron hábitos más activos en los últimos años mediante el gimnasio , el running o distintas disciplinas deportivas.

La rutina de ejercicios de 20 minutos que recomiendan los expertos para ganar fuerza sin ir al gimnasio

La caminata del granjero: el ejercicio ideal para fortalecer todo el cuerpo después de los 50 años

Sin embargo, una gran parte de la población mantiene un estilo de vida sedentario que se relaciona con problemas de salud cada vez más frecuentes. Frente a ese escenario, especialistas comenzaron a analizar rutinas breves que puedan realizarse en casa y sin equipamiento.

Este ejercicio es ideal para las personas mayores de 60.

Este tipo de entrenamiento resulta fácil de ejecutar y no requiere máquinas, pesas ni accesorios especiales. Además, puede incorporarse en momentos cotidianos del día , lo que facilita su adopción entre personas que no practican actividad física de manera habitual.

El principio de este entrenamiento se basa en realizar movimientos lentos que obliguen al músculo a estirarse de forma controlada . Esa dinámica permite fortalecer la musculatura sin generar un esfuerzo físico intenso ni sesiones prolongadas de ejercicio.

Este ejercicio ayuda a conciliar el sueño a personas mayores.

Algunas acciones diarias pueden transformarse en ejercicios excéntricos si se realizan de manera consciente .

Ejercicios Este ejercicio trae muchos beneficios para las personas mayores de 60 años. web

- Bajar escaleras lentamente trabaja los músculos del cuádriceps.

- Sentarse en una silla de forma pausada también implica un estiramiento muscular que fortalece las piernas. Incluso pequeños movimientos repetidos durante unos minutos pueden estimular los músculos y mejorar la movilidad general del cuerpo.

- Los especialistas señalan que dedicar apenas unos minutos por día a este tipo de ejercicios puede contribuir a mantener la salud muscular, mejorar la flexibilidad y reducir el riesgo de lesiones, especialmente en personas que permanecen mucho tiempo inactivas.

Un estudio analizó sus beneficios en personas sedentarias

Un estudio reciente evaluó los efectos de una rutina breve de ejercicios excéntricos en personas que no suelen realizar actividad física. La investigación analizó qué ocurría cuando los participantes incorporaban apenas cinco minutos diarios de movimientos simples realizados en casa.

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Expertos de la Universidad Edith Cowan observaron que ese pequeño cambio en la rutina podía generar mejoras medibles en distintos aspectos de la salud. Durante un mes, los participantes realizaron ejercicios con el peso del propio cuerpo, entre ellos sentadillas apoyadas en una silla, flexiones de brazos contra la pared y caídas controladas de talón.

Al finalizar el período de estudio, los investigadores registraron mejoras significativas en la fuerza muscular, la flexibilidad y la resistencia física. También detectaron avances en el bienestar mental de los participantes. Los especialistas concluyeron que incluso cantidades muy pequeñas de ejercicio accesible pueden generar beneficios importantes, especialmente en personas con hábitos sedentarios.