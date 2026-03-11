11 de marzo de 2026 - 19:12

La caminata del granjero: el ejercicio ideal para fortalecer todo el cuerpo después de los 50 años

Aunque el ejercicio parece simple, la caminata del granjero exige coordinación y activa varios grupos musculares al mismo tiempo.

Ejercicio caminata de granjero

Foto:

Gemini
Por Redacción

La caminata del granjero es un ejercicio funcional que consiste en caminar una determinada distancia mientras se sostiene peso en cada mano. Muchas personas lo incorporan en rutinas de entrenamiento para mejorar fuerza, estabilidad y control corporal. Este tipo de práctica se difundió en programas modernos de acondicionamiento físico durante los últimos años.

Leé además

Los 5 ejercicios intentan cuidar las articulaciones.

5 deportes para personas mayores de 60 años: ejercicios simples que ayudan a mantener el cuerpo activo

Por Lucas Vasquez
hace una pausa y parate de tu silla: el ejercicio que alivia la tension acumulada en la zona lumbar

Hacé una pausa y parate de tu silla: el ejercicio que alivia la tensión acumulada en la zona lumbar

Por Daniela Leiva
Ejercicio caminata de granjero

El movimiento se realiza con mancuernas, pesas rusas u objetos que generen carga equilibrada entre ambos lados del cuerpo. Este tipo de práctica se difundió en programas modernos de acondicionamiento físico durante los últimos años. Su ejecución puede realizarse en gimnasios, parques o incluso dentro del hogar si se dispone del espacio necesario.

Un ejercicio sencillo con trabajo muscular completo

A diferencia de ejercicios que trabajan una zona específica del cuerpo, este desplazamiento con peso involucra distintas áreas de forma simultánea.

- Los brazos, hombros y la espalda participan de manera directa al sostener la carga durante el recorrido. Al mismo tiempo el core se activa para mantener la estabilidad del tronco y evitar que el cuerpo pierda el equilibrio.

- Las piernas y los glúteos también cumplen un rol fundamental. Estos músculos estabilizan el cuerpo durante cada paso y permiten mantener una postura firme mientras se avanza con peso.

- Además el cuerpo realiza pequeños ajustes constantes para sostener el eje corporal. Ese trabajo de corrección mejora el equilibrio general y fortalece la capacidad de estabilización.

Ejercicio caminata de granjero

Cómo realizar la caminata del granjero de forma correcta

Quienes comienzan a practicar este ejercicio suelen iniciar con una carga moderada para concentrarse primero en la técnica. Mantener la postura correcta resulta clave para aprovechar sus beneficios.

La espalda debe permanecer recta durante todo el recorrido. Los hombros se mantienen relajados y ligeramente hacia atrás. El abdomen se activa para sostener el tronco y evitar inclinaciones laterales.

Los pasos deben ser firmes y controlados. Al principio se recomienda recorrer distancias cortas y luego aumentar progresivamente el trayecto o el peso utilizado.

También resulta importante evitar movimientos bruscos y prestar atención a las señales del cuerpo durante el ejercicio.

Un ejercicio con aplicación directa en la vida cotidiana

Uno de los aspectos más valorados de la caminata del granjero es su relación con movimientos habituales de la vida diaria. Muchas tareas cotidianas implican cargar objetos mientras se camina.

Levantar bolsas de compras, trasladar cajas o sostener peso durante desplazamientos son acciones que este ejercicio entrena de forma directa. Por ese motivo se utiliza tanto en programas deportivos como en rutinas orientadas al bienestar físico.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

deja todo: hace estos 3 ejercicios que recomiendan hacer los expertos si trabajas sentado

Dejá todo: hacé estos 3 ejercicios que recomiendan hacer los expertos si trabajás sentado

Por Daniela Leiva
Alternar entrenamientos intensos, moderados y suaves permite bajar de peso de manera saludable.

Cómo perder peso después de los 60 años: 3 entrenamientos queman grasa sin perder masa muscular

no solo para aumentar la fuerza: como mejorar la salud de tus articulaciones despues de los 40 anos

No sólo para aumentar la fuerza: cómo mejorar la salud de tus articulaciones después de los 40 años

Ejercicios HIIT

Realizar ejercicio en pareja: por qué mejora la motivación y fortalece la relación