Héroes del remo en China: Interrumpieron su entrenamiento para salvar a un gatito varado en el agua

China . Un equipo de botes dragón demostró su gran corazón al detener su práctica para rescatar a un pequeño felino aterrorizado y sin salida en medio del agua.

Lo que debía ser una jornada de entrenamiento de alta intensidad para un equipo de botes dragón de China terminó convirtiéndose en una misión de salvataje que conmovió a las redes. Los deportistas divisaron a un pequeño gatito atrapado y, sin dudarlo, desviaron su curso para intervenir.

El rescate, captado en video, muestra la precisión con la que los remadores acercaron la embarcación al animal. La tensión era evidente, ya que el pequeño felino se encontraba en una situación de peligro extremo y visiblemente asustado.

"Subí, no tengas miedo": el tenso rescate de remadores de China El suceso ocurrió durante una sesión de entrenamiento de rutina en la ciudad de Suzhou, provincia de Jiangsu, al este de China. Mientras el bote se posicionaba, los miembros del equipo comenzaron a alentar al gatito con palabras de afecto para que intentara trepar. "Ya está, subí, subí", le decían mientras intentaban calmar el miedo que se reflejaba en los ojos del animal.

Embed - Dragon boat team rescues stranded kitten during training A pesar del terror inicial, el gatito logró aferrarse a los remos de la embarcación y subir con la ayuda de los deportistas, quienes no dejaron de repetir frases de aliento hasta que el animal estuvo completamente a salvo dentro del bote.

Un gesto que recorre el mundo Este tipo de botes dragón suele componerse de 12 o 22 palistas. Es una modalidad de piragüismo de origen chino, con más de 2000 años de antigüedad. Se encuentra plenamente extendido por toda Asia, Norte-América, Oceanía y cada vez más en Europa, África y Sudamérica.

Es importante mencionar que esta clase de embarcación requiere una coordinación perfecta para la velocidad, pero esta vez la sincronización se usó para salvar una vida. Los presentes destacaron que el gatito estaba muy asustado, pero la paciencia de los remeros fue clave para que el operativo no terminara en tragedia. image Botes Dragón. El video no solo se volvió viral por la curiosidad de ver un bote de este estilo en una misión de rescate, sino por la empatía de los deportistas, quienes demostraron que ningún entrenamiento es más importante que una vida en peligro.