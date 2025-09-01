1 de septiembre de 2025 - 10:47

Link de entradas para Ricardo Arjona en Argentina 2026: dónde comprar y precios

El cantante guatemalteco presenta su nueva gira "Lo que el SECO no dijo" y promete varios shows en el país, empezando por el Movistar Arena.

El cantante guatemalteco Ricardo Arjona volverá a Argentina en mayo de 2026 y brindará una serie de shows en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires.

Con producción de Fenix Entertainment, "Lo que el SECO no dijo" es el título de la gira que trae a Arjona de vuelta al país, uno de los más fieles a su música. El álbum está próximo a lanzarse, aunque el artista ya agotó 23 recitales en su país natal, así como otros dos en Nueva York y Miami.

El cantautor ofrecerá a su público una puesta en escena que no solo será un concierto musical, sino una experiencia para los sentidos que promete un recorrido por sus más grandes éxitos como "Minutos" o "Fuiste tú" y la energía de sus nuevas composiciones.

La última vez que Arjona estuvo en Argentina fue con dos estadios Vélez en diciembre de 2023, en el marco del tour "Blanco y negro" que también lo había traído a Mendoza el 23 de febrero de ese año.

Comprar entradas para Ricardo Arjona en el Movistar Arena 2026: detalles y precios

Ricardo Arjona se presentará en vivo en el Movistar Arena (CABA) el 1° y 2 de mayo de 2026. Las entradas se pueden comprar en la web de Movistar Arena (clic). Los precios arrancan en $100.000, según la ubicación.

La preventa exclusiva para clientes Santander American Express empieza a las 10 de la mañana del martes 2 de septiembre, por 48 horas o hasta agotar stock. Habrá 6 cuotas sin interés.

La venta general para todo medio de pago será una vez finalizada la preventa.

También hay paquetes VIP para vivir la experiencia completa con uno de los artistas más importantes y queridos de Latinoamérica.

VIP ACCESS PACKAGE

Un (1) ticket premium a elección

Merchandising oficial (limited edition)

Acceso sin fila con entrada exclusiva

Bienvenida premium

90 días de membresía Mundo Arjona

*las ubicaciones pueden variar según disponibilidad

VIP LOUNGE PACKAGE

Un (1) ticket premium a elección

Acceso exclusivo al lounge vip

Merchandising oficial (limited edition)

Acceso sin fila con entrada exclusiva

Bienvenida premium

90 días de membresía Mundo Arjona

*las ubicaciones pueden variar según disponibilidad

