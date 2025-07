Ricardo Arjona conquista Nueva York: en tiempo récord agotó las entradas del Madison Square Garden

El concierto, previsto para el 11 de febrero de 2026, forma parte de su nueva gira mundial titulada “Arjona, lo que El Seco no dijo”, una especie de testamento artístico en forma de canciones que aún no fueron contadas, o no del todo.

“Llegué a la oficina y me recibieron con la noticia de que el Madison Square Garden se vendió en cuestión de horas”, escribió el propio Arjona en una publicación que nos permita adivinar incredulidad y emoción a partes iguales. Y agregó, casi en tono de confesión: “Parece que nos estuviéramos inventando todo esto. No hago más que agradecer. Estoy nervioso y todo” .

¿Arjona nervioso? Quizás porque sabe que este nuevo capítulo no es solo una gira más. Es una rendición íntima de cuentas con su propio mito. “Algo está pasando que no entiendo, ni quiero entender. En tres horas logramos hacer Sold Out del Madison Square Garden. Esto es una locura”, lanzó desde sus redes, sin filtros, como si todavía no terminara de caer.