16 de abril de 2026 - 17:38

"El Resto Bien", la nueva serie con Benjamín Vicuña llega a Flow: cuándo se estrena

De la mano del cineasta Daniel Burman, esta comedia dramática propone una mirada irónica y tierna sobre la crisis de los 50.

El Resto Bien&nbsp; llega el jueves 23 de abril a Flow

"El Resto Bien"  llega el jueves 23 de abril a Flow

Foto:

Flow
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Este mes se estrena "El Resto Bien", la nueva serie original de Flow que se podrá disfrutar en el On Demand de la plataforma. Con tan sólo 8 episodios, esta comedia dramática llevará al espectador a vivir una tierna e irónica historia con la participación de un gran elenco.

Leé además

La última temporada de Envidiosa llega a Netflix: cuándo se estrena

La cuarta y última temporada de "Envidiosa" llega a Netflix: cuándo se estrena

Por Redacción Espectáculos
Benjamín Vicuña habilitó la salida del país de los hijos que tiene con la China Suárez.

Benjamín Vicuña cruzó a Graciela Alfano tras sus dichos y negó los rumores de romance: "Fue un chiste"

Por Redacción Espectáculos

La serie es creada por el cineasta argentino Daniel Burman, en coproducción con Cimarrón y Oficina Burman (THE MEDIAPRO STUDIO) y protagonizada por Benjamin Vicuña, Rita Cortese, Violeta Urtizberea y Jorge Bolani.

Sinopsis

"El Resto Bien" sigue la historia de Ariel (Vicuña) un exitoso historietista atrapado en la vida que él mismo construyó: los reclamos de cinco hijos, la atención constante de sus padres y una vida social que lo asfixia. Cuando un médico le prohíbe cargar más de tres kilos por una hernia, ese mínimo límite físico se transforma en el punto de partida de un viaje cómico y revelador: ¿qué es lo que realmente nos pesa en la vida?

Embed

"El Resto Bien" sigue la historia de Ariel (Vicuña) un exitoso historietista atrapado en la vida que él mismo construyó: los reclamos de cinco hijos, la atención constante de sus padres y una vida social que lo asfixia. Cuando un médico le prohíbe cargar más de tres kilos por una hernia, ese mínimo límite físico se transforma en el punto de partida de un viaje cómico y revelador: ¿qué es lo que realmente nos pesa en la vida?

En la ficción, Ariel escribe y Adrián (Daniel Hendler) dibuja: juntos dan vida a Cocho, una oruga en transformación permanente (con cuerpo de oruga y alas de mariposa) que, aunque parece eterna, está destinada a vivir un solo día. Es por eso que cada jornada la vive como si fuera la primera y la última.

La serie consta de ocho episodios de 30 minutos cada uno, creados y escritos por Burman junto a un equipo que incluye a algunos de sus colaboradores habituales como, Ariel Gurevich, Andrés y Pablo Gelós y Eloy Burman.

"El Resto Bien" se estrenará el jueves 23 de abril en Flow en Argentina, Uruguay y Paraguay,

Dirección y elenco

La dirección está a cargo del propio Daniel Burman y de Daniel Hendler, actor y director uruguayo, que estrenó la película "Un cabo suelto" en la Biennale de Venecia y este año presenta "27 noches" como película de apertura del Festival de San Sebastián.

Daniel Burman y de Daniel Hendler,

Además, cuenta con las participaciones especiales de Andrea Frigerio, Alejandro Awada y Marina Bellati, y expande su universo hacia el mundo del stand up comedy, con referentes de la escena local como Sebastián Wainraich, Ezequiel Campa, Agustina Aguilar y Mike Chouhy.

Además, cuenta con la participación del reconocido historietista Ricardo Liniers Siri (Liniers), convocado especialmente para dibujar a Cocho, el personaje de la historieta que atraviesa la serie.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

wanda nara y maxi lopez empezaron a filmar la primera serie vertical de telefe: de que se trata

Wanda Nara y Maxi López empezaron a filmar la primera serie "vertical" de Telefe: de qué se trata

El nuevo drama de época ambientado en Estambul disponible en Netflix. 

Tiene 14 capítulos y está en Netflix: la nueva serie ambientada en la Estambul de los años 50 que rompe moldes

Estreno en Netflix: esta noche llega la quinta temproada de una serie española.

Esta noche en Netflix: son 6 episodios de una de las comedias más vistas

Julianne Moore interpreta a una filátropa llena de misterios en esta nueva serie de Netflix.

Con 5 capítulos en Netflix: la serie que tiene a Julianne Moore y arrasa en 91 países