"El Resto Bien", la nueva serie con Benjamín Vicuña llega a Flow: cuándo se estrena

Este mes se estrena "El Resto Bien", la nueva serie original de Flow que se podrá disfrutar en el On Demand de la plataforma . Con tan sólo 8 episodios, esta comedia dramática llevará al espectador a vivir una tierna e irónica historia con la participación de un gran elenco.

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La serie es creada por el cineasta argentino Daniel Burman, en coproducción con Cimarrón y Oficina Burman (THE MEDIAPRO STUDIO) y protagonizada por Benjamin Vicuña, Rita Cortese, Violeta Urtizberea y Jorge Bolani.

"El Resto Bien" sigue la historia de Ariel (Vicuña) un exitoso historietista atrapado en la vida que él mismo construyó : los reclamos de cinco hijos, la atención constante de sus padres y una vida social que lo asfixia. Cuando un médico le prohíbe cargar más de tres kilos por una hernia , ese mínimo límite físico se transforma en el punto de partida de un viaje cómico y revelador: ¿qué es lo que realmente nos pesa en la vida?

"El Resto Bien" sigue la historia de Ariel (Vicuña) un exitoso historietista atrapado en la vida que él mismo construyó : los reclamos de cinco hijos, la atención constante de sus padres y una vida social que lo asfixia. Cuando un médico le prohíbe cargar más de tres kilos por una hernia , ese mínimo límite físico se transforma en el punto de partida de un viaje cómico y revelador: ¿qué es lo que realmente nos pesa en la vida?

En la ficción, Ariel escribe y Adrián (Daniel Hendler) dibuja : juntos dan vida a Cocho , una oruga en transformación permanente (con cuerpo de oruga y alas de mariposa) que, aunque parece eterna, está destinada a vivir un solo día. Es por eso que cada jornada la vive como si fuera la primera y la última.

La serie consta de ocho episodios de 30 minutos cada uno, creados y escritos por Burman junto a un equipo que incluye a algunos de sus colaboradores habituales como, Ariel Gurevich, Andrés y Pablo Gelós y Eloy Burman.

"El Resto Bien" se estrenará el jueves 23 de abril en Flow en Argentina, Uruguay y Paraguay,

Dirección y elenco

La dirección está a cargo del propio Daniel Burman y de Daniel Hendler, actor y director uruguayo, que estrenó la película "Un cabo suelto" en la Biennale de Venecia y este año presenta "27 noches" como película de apertura del Festival de San Sebastián.

Daniel Burman y de Daniel Hendler,

Además, cuenta con las participaciones especiales de Andrea Frigerio, Alejandro Awada y Marina Bellati, y expande su universo hacia el mundo del stand up comedy, con referentes de la escena local como Sebastián Wainraich, Ezequiel Campa, Agustina Aguilar y Mike Chouhy.

Además, cuenta con la participación del reconocido historietista Ricardo Liniers Siri (Liniers), convocado especialmente para dibujar a Cocho, el personaje de la historieta que atraviesa la serie.