"El Resto Bien", la nueva serie con Benjamín Vicuña llega a Flow: cuándo se estrena

Este mes se estrena "El Resto Bien", la nueva serie original de Flow que se podrá disfrutar en el On Demand de la plataforma. Con tan sólo 8 episodios, esta comedia dramática llevará al espectador a vivir una tierna e irónica historia con la participación de un gran elenco.
La serie es creada por el cineasta argentino Daniel Burman, en coproducción con Cimarrón y Oficina Burman (THE MEDIAPRO STUDIO) y protagonizada por Benjamin Vicuña, Rita Cortese, Violeta Urtizberea y Jorge Bolani.
Sinopsis
"El Resto Bien" sigue la historia de Ariel (Vicuña) un exitoso historietista atrapado en la vida que él mismo construyó: los reclamos de cinco hijos, la atención constante de sus padres y una vida social que lo asfixia. Cuando un médico le prohíbe cargar más de tres kilos por una hernia, ese mínimo límite físico se transforma en el punto de partida de un viaje cómico y revelador: ¿qué es lo que realmente nos pesa en la vida?
"El Resto Bien" sigue la historia de Ariel (Vicuña) un exitoso historietista atrapado en la vida que él mismo construyó: los reclamos de cinco hijos, la atención constante de sus padres y una vida social que lo asfixia. Cuando un médico le prohíbe cargar más de tres kilos por una hernia, ese mínimo límite físico se transforma en el punto de partida de un viaje cómico y revelador: ¿qué es lo que realmente nos pesa en la vida?
En la ficción, Ariel escribe y Adrián (Daniel Hendler) dibuja: juntos dan vida a Cocho, una oruga en transformación permanente (con cuerpo de oruga y alas de mariposa) que, aunque parece eterna, está destinada a vivir un solo día. Es por eso que cada jornada la vive como si fuera la primera y la última.
La serie consta de ocho episodios de 30 minutos cada uno, creados y escritos por Burman junto a un equipo que incluye a algunos de sus colaboradores habituales como, Ariel Gurevich, Andrés y Pablo Gelós y Eloy Burman.
"El Resto Bien" se estrenará el jueves 23 de abril en Flow en Argentina, Uruguay y Paraguay,
Dirección y elenco
La dirección está a cargo del propio Daniel Burman y de Daniel Hendler, actor y director uruguayo, que estrenó la película "Un cabo suelto" en la Biennale de Venecia y este año presenta "27 noches" como película de apertura del Festival de San Sebastián.
Daniel Burman y de Daniel Hendler,
Además, cuenta con las participaciones especiales de Andrea Frigerio, Alejandro Awada y Marina Bellati, y expande su universo hacia el mundo del stand up comedy, con referentes de la escena local como Sebastián Wainraich, Ezequiel Campa, Agustina Aguilar y Mike Chouhy.
Además, cuenta con la participación del reconocido historietista Ricardo Liniers Siri (Liniers), convocado especialmente para dibujar a Cocho, el personaje de la historieta que atraviesa la serie.