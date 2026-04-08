La cuarta y última temporada de "Envidiosa" llega a Netflix: cuándo se estrena

La serie de Netflix , " Envidiosa " cosechó miles de fanáticos desde su estreno en 2024 y pronto llegará a su fin. Este miércoles, la plataforma de streaming confirmó que el 29 de abril se estrenará la cuarta y última temporada.

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Se espera que la historia traiga de regreso a los personajes principales protagonizados por Griselda Siciliani , como Victoria y Esteban Lamothe, como Matías. Tras el dramático final de la tercera temporada, muchos fanáticos ya quieren saber cómo continuará la relación entre los protagonistas y qué dificultades deberán enfrentar esta vez.

Además, se espera el regreso en pantalla de la actriz Lorena Vega , quien dio vida a Fernanda , la psicóloga de la protagonista y uno de los personajes más queridos y a la vez más polémicos de la serie.

Si bien no se ha confirmado el lanzamiento de un trailer , Netflix compartió imágenes oficiales que adelantarían lo que podríamos ver en esta cuarta temporada.

Tras confirmarse el regreso de "Envidiosa", algunos actores se expresaron en redes sociales e invitaron al público a ver la serie. Una de ellas fue Griselda Siciliani, quien adelantó en su cuenta de Instagram "Es la última y es hermosa ". Por su lado, Esteban Lamothe comentó el posteo de Netflix con tres corazones rojos.

Las actrices que también se expresaron en redes comentando o compartiendo el anuncio fueron Lorena Vega, Bárbara Lombaro y Pilar Gamboa.

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Asimismo, miembros del equipo de maquillaje y peinado de la serie compartieron fotos inéditas del rodaje de la tercera temporada para celebrar el estreno de la última parte de esta historia.

De qué se trata "Envidiosa"

La serie sigue la vida de “Vicky”, una mujer que se enfrenta a la crisis de los 40 luego de que su pareja de muchos años la deje y se case con alguien mucho más joven. Mientras la protagonista ve cómo varias de sus amigas se casan y avanzan en sus vidas sentimentales, crecen en ella sentimientos intensos de envidia y frustración.

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Asimismo, Victoria alterta su trabajo con sesiones semanales de terapia con su psicóloga, donde se generan charlas desopilantes por su graciosa interacción, aunque en el fondo reflexivas ya que se analizan sus conductas particulares, pero comunes a muchas mujeres.