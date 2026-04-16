16 de abril de 2026 - 16:18

La hazaña de Independiente Rivadavia: todos los triunfos de clubes argentinos en el mítico estadio Maracaná

Independiente Rivadavia se unió al club de los triunfadores argentinos en el Maracaná al vencer a Fluminense, un logro memorable para la institución.

Maracanazo histórico: Independiente Rivadavia le ganó al Flu y es líder.&nbsp;

Maracanazo histórico: Independiente Rivadavia le ganó al Flu y es líder. 

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Gentileza.
Histórico. Independiente Rivadavia ganó en el Maracaná por la Copa Libertadores.&nbsp;

Histórico. Independiente Rivadavia ganó en el Maracaná por la Copa Libertadores. 

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Por Redacción Deportes

Triunfos históricos de clubes argentinos en el Maracaná

La historia de los triunfos argentinos en el Maracaná arranca en 1964, cuando Independiente le ganó al Santos en la Copa Libertadores. Veintiún años después, en 1985, Argentinos Juniors derrotó a Fluminense en el mismo torneo, y en 1 989 repitió la hazaña ante Flamengo por la Supercopa. Boca sumó su victoria en 1998 ante Flamengo por la Copa Mercosur, y River hizo lo propio en los 2000 también ante el Mengao en la misma competencia que lo había hecho el Xeneize.

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1964. La hazaña de Independiente frente a Santos en el Maracaná.

1964. La hazaña de Independiente frente a Santos en el Maracaná.

En lo que va de este siglo, el balance argentino en el Maracaná en instancias de eliminación directa o finales es más agridulce pero con momentos de gloria. Boca superó a Fluminense en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2012; Independiente levantó la Copa Sudamericana 2017 en ese estadio; Racing pasó a Flamengo en octavos de la Libertadores 2020, mientras que Lanús eliminó al Fluminense en cuartos de la Sudamericana 2025.

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CAMPEÓN COPA SUDAMERICANA 2017. Independiente de Avellaneda se consagró campeón en el Maracaná.

CAMPEÓN COPA SUDAMERICANA 2017. Independiente de Avellaneda se consagró campeón en el Maracaná.

Derrotas de clubes argentinos en el Maracaná

Del otro lado del registro aparecen las derrotas: Boca cayó en dos oportunidades ante el Flu: en semis de la Libertadores 2008 y en la histórica final de 2023. A su vez, Vélez sufrió en semis de la Libertadores 2022 y Argentinos en octavos de la misma competencia en 2023.

El triunfo de Independiente Rivadavia ante Fluminense no solo tiene valor deportivo en el Grupo C sino que se inscribe en esa tradición argentina de ganar en la catedral del fútbol sudamericano cuando nadie lo espera.

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