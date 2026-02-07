7 de febrero de 2026 - 08:55

Villa María 2026: quiénes cantan hoy, sábado 7 de febrero, y dónde verlo en vivo

El festival de peñas sigue hoy su 58° edición con artistas nacionales e internacionales que abarcan folclore, pop, rock, cuarteto y más.

Villa María 2026: quiénes cantan hoy, sábado 7 de febrero, y dónde verlo en vivo

Villa María 2026: quiénes cantan hoy, sábado 7 de febrero, y dónde verlo en vivo

Foto:

LA
Villa María 2026: artistas del sábado 7 de febrero

Villa María 2026: artistas del sábado 7 de febrero

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Los Hermanos Lucero junto a Soledad Pastorutti en Cosquín.

Quiénes son "Los Hermanos Lucero", los niños folcloristas que Soledad Pastorutti subió a Cosquín

Por Astrid Moreno Dione
la fiesta de la cosecha celebra 25 anos con las pelotas en clave sinfonica y grandes musicos mendocinos

La Fiesta de la Cosecha celebra 25 años con Las Pelotas en clave sinfónica y grandes músicos mendocinos

Por Redacción

Bajo el lema de una grilla ecléctica que abraza desde el folclore más tradicional hasta el pop internacional, el rock y el cuarteto, el evento se extenderá hasta el martes 10 de febrero, consolidándose como uno de los motores culturales y turísticos más importantes de la provincia de Córdoba.

El festival se celebra en el Anfiteatro de Villa María, cada vez más amplio y adaptado a los estándares de los mejores eventos musicales.

Entre los destacados artistas y bandas, aparecen Soledad Pastorutti, Luciano Pereyra, Luck Ra, Fito Páez, el Chaqueño Palavecino, Q' Lokura, Abel Pintos, LBC y Euge Quevedo y la banda pop colombiana Morat.

Quiénes cantan hoy, sábado 7 de febrero, en el festival de Villa María 2026

  • Luck Ra
  • Emanero
  • Q’ Lokura
  • La Joaqui
Villa María 2026: artistas del sábado 7 de febrero
Villa María 2026: artistas del sábado 7 de febrero

Villa María 2026: artistas del sábado 7 de febrero

Dónde ver online y TV el festival de Villa María 2026

Como en años anteriores, se espera que la Televisión Pública transmita en vivo el Festival de Peñas de Villa María 2026 en el marco del programa “Se siente Argentina”, hasta las 3 de la madrugada.

Otra opción es Canal 10 de Córdoba en YouTube. Es el mismo que siguió en directo festivales como Jesús María y Cosquín.

Además, Villa María 2026 se puede ver y escuchar por Cadena 3 y el canal de YouTube del Anfiteatro Villa María.

Soledad Pastorutti
Soledad Pastorutti canta el 6 de febrero en Villa María 2026

Soledad Pastorutti canta el 6 de febrero en Villa María 2026

Villa María 2026: grilla de artistas, día por día

-Viernes 6 de febrero: Luciano Pereyra, Soledad Pastorutti, Jorge Rojas, Chaqueño Palavecino y Los Tekis.

El Chaqueño Palavecino y su revelación antes de Jesús María.
El Chaqueño Palavecino

El Chaqueño Palavecino

-Sábado 7 de febrero: Luck Ra, Emanero, Q’ Lokura y La Joaqui.

Luck Ra
Luck Ra llega a Villa María

Luck Ra llega a Villa María

-Domingo 8 de febrero: Fito Páez, Abel Pintos, Fabricio Rodríguez y Emma Roach.

Fito Páez canta "Yo te amo"
Fito Páez

Fito Páez

-Lunes 9 de febrero (noche de cuarteto): LBC y Euge Quevedo, Ulises Bueno, Desakta2, La Pepa Brizuela, Simón Aguirre, Valentina Márquez y Vacomolok.

Euge Quevedo
LBC y Euge Quevedo

LBC y Euge Quevedo

-Martes 10 de febrero: Morat, Coti y Juli Cardozo.

Morat
Morat

Morat

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Villa María 2026: quiénes cantan hoy, viernes 6 de febrero, y dónde verlo en vivo

Villa María 2026: quiénes cantan hoy, viernes 6 de febrero, y dónde verlo en vivo

Por Redacción Espectáculos
Aitana canceló sus viajes a América Latina y no estará en el Lollapalooza Argentina.

Aitana anunció que no se presentará en el Lollapalooza Argentina: ¿Qué pasó y quién la reemplaza?

La puerta roja es una de las innovaciones de la nueva edición de Gran Hermano.

Qué es la "puerta roja", la nueva innovación de Gran Hermano: Generación Dorada

Por Agustín Zamora
La nueva serie de Netflix sobre mujeres que roban un banco.

Con ocho episodios, Netflix lanza una serie que combina comedia y un robo a un banco

Por Redacción Espectáculos