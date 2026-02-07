Villa María 2026: quiénes cantan hoy, sábado 7 de febrero, y dónde verlo en vivo

Después de la noche inaugural con la Sole, el Chaqueño Palavecino y Luciano Pereyra , la 58° edición del Festival de Peñas de Villa María continúa este sábado 7 de febrero con una selección de artistas y bandas que abarcan variedad de géneros y públicos.

Bajo el lema de una grilla ecléctica que abraza desde el folclore más tradicional hasta el pop internacional, el rock y el cuarteto, el evento se extenderá hasta el martes 10 de febrero , consolidándose como uno de los motores culturales y turísticos más importantes de la provincia de Córdoba .

El festival se celebra en el Anfiteatro de Villa María , cada vez más amplio y adaptado a los estándares de los mejores eventos musicales.

Entre los destacados artistas y bandas, aparecen Soledad Pastorutti, Luciano Pereyra, Luck Ra, Fito Páez, el Chaqueño Palavecino, Q' Lokura, Abel Pintos, LBC y Euge Quevedo y la banda pop colombiana Morat .

Como en años anteriores, se espera que la Televisión Pública transmita en vivo el Festival de Peñas de Villa María 2026 en el marco del programa “Se siente Argentina” , hasta las 3 de la madrugada.

Villa María 2026: artistas del sábado 7 de febrero

Otra opción es Canal 10 de Córdoba en YouTube. Es el mismo que siguió en directo festivales como Jesús María y Cosquín.

Además, Villa María 2026 se puede ver y escuchar por Cadena 3 y el canal de YouTube del Anfiteatro Villa María.

Soledad Pastorutti

Villa María 2026: grilla de artistas, día por día

-Viernes 6 de febrero: Luciano Pereyra, Soledad Pastorutti, Jorge Rojas, Chaqueño Palavecino y Los Tekis.

El Chaqueño Palavecino

-Sábado 7 de febrero: Luck Ra, Emanero, Q’ Lokura y La Joaqui.

Luck Ra

-Domingo 8 de febrero: Fito Páez, Abel Pintos, Fabricio Rodríguez y Emma Roach.

Fito Páez

-Lunes 9 de febrero (noche de cuarteto): LBC y Euge Quevedo, Ulises Bueno, Desakta2, La Pepa Brizuela, Simón Aguirre, Valentina Márquez y Vacomolok.

Euge Quevedo LBC y Euge Quevedo

-Martes 10 de febrero: Morat, Coti y Juli Cardozo.