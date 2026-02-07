Villa María 2026: quiénes cantan hoy, sábado 7 de febrero, y dónde verlo en vivo

Bajo el lema de una grilla ecléctica que abraza desde el folclore más tradicional hasta el pop internacional, el rock y el cuarteto, el evento se extenderá hasta el martes 10 de febrero, consolidándose como uno de los motores culturales y turísticos más importantes de la provincia de Córdoba.
El festival se celebra en el Anfiteatro de Villa María, cada vez más amplio y adaptado a los estándares de los mejores eventos musicales.
Entre los destacados artistas y bandas, aparecen Soledad Pastorutti, Luciano Pereyra, Luck Ra, Fito Páez, el Chaqueño Palavecino, Q' Lokura, Abel Pintos, LBC y Euge Quevedo y la banda pop colombiana Morat.
Quiénes cantan hoy, sábado 7 de febrero, en el festival de Villa María 2026
Luck Ra
Emanero
Q’ Lokura
La Joaqui
Dónde ver online y TV el festival de Villa María 2026
Como en años anteriores, se espera que la Televisión Pública transmita en vivo el Festival de Peñas de Villa María 2026 en el marco del programa “Se siente Argentina”, hasta las 3 de la madrugada.