18 de diciembre de 2025 - 09:53

Se conoció la primera imagen de Loly Antoniale con su marido: llevan cinco años de matrimonio

La Niña Loly volvió a Argentina para pasar las fiestas en Córdoba con su familia, acompañada de su esposo.

La cordobesa se casó hace cinco años y recién ahora se conoció una foto con su marido.



Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

La vida de Loly Antoniale en Miami es casi un misterio. La modelo vive en un hermetismo total porque, desde que abandonó Argentina, se alejó por completo de los medios de comunicación y apenas usa sus redes sociales. Se supo que, en 2020, se casó con el mánager de Marc Anthony, Walter Mercuri. Ahora, se conoció la primera foto en la que se lo ve claro.

Antoniale siempre regresa a Argentina para pasar las fiestas con su familia, en Córdoba. Esta vez, Walter decidió acompañarla. En LAM, Ángel de Brito mostró la imagen de la modelo junto a su pareja y amigos. Mercuri posó sonriendo, con una gorra negra y un look bastante casual.





En mayo de este 2025, Loly Antoniale también había visitado Córdoba, donde asistió algunos shows y evitó, de todas las formas posibles, las cámaras. Sin embargo, la captaron esperando en el aeropuerto, tratando de pasar desapercibida. En esa ocasión, la modelo estaba sin su marido.

En redes sociales, Loly Antoniale no sube fotos a su perfil desde mayo de 2024. En un momento, despertó preocupación entre sus seguidores y ella decidió reaparecer a través de sus historias. Su vida continúa en el anonimato en Miami. Ángel de Brito dijo que es algo que aun le sorprende porque recordó: "Se moría por ser famosa".

Cómo fue la boda de Loly Antoniale

En 2022, Andrea Taboada, todavía panelista de LAM, hizo un informe en el que contó que Mariana se casó en plena pandemia de covid. “Loly Antoniale casó en Florida. Es un último momento. Vamos a mostrar la prueba con sello y todo”.

“Ella nació el 18 de noviembre de 1987 y él, el 1 de mayo de 1968. Se llevan 18 años y se casaron el 21 de septiembre de 2020”, dijo Taboada mostrando al aire el acta de casamiento donde reza la unión civil de Mariana S. Antoniale y Walter G. Mercuri, con lo que sería las firmas de los flamantes marido y mujer.





“Ahí está el acta y se ve todo donde se ve la fecha del casamiento legal porque todavía no sabemos si hubo boda”, cerró De Brito, mientras Marcelito de XT (Marcelo Manau, amigo íntimo de Mariana Antoniale) le confirmaba a Nazarena Vélez la veracidad de la información.

