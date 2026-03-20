Esto dijo Fer Vázquez de su exnovia Emilia Mernes: "Me cerró puertas y comenzó a destruirme"

La reacción de Cazzu a la repercusión de la pelea entre Emilia Mernes y Tini Stoessel: "La rivalidad femenina..."

Dos exnovios de Emilia Mernes se metieron en la polémica con Tini Stoessel: "Tarde o temprano..."

Durante una entrevista telefónica en el streaming de Martín Cirio , Vázquez comentó cómo conectó a Mernes con productores y compositores de Miami que impulsaron su carrera.

Sin embargo, luego de que la cantante saltara a la fama comenzó a notar un cambio en el trato de colegas y productores.

Según su versión, varias oportunidades laborales se diluyeron de manera repentina, lo que atribuyó a comentarios negativos en su contra por parte de Emilia. Incluso contó que estaba en tratativas con María Becerra para hacer una colaboración y que, después de "Los del Espacio", “La nena de argentina” le dio de baja al proyecto. Al influencer le respondió: “ sí puedo decir que quedé odiado… no puede ser tan mala leche. ¿Y todo lo que hice por ella? ”.

“Había gente que dejaba de responderme o directamente cortaba el vínculo. Empecé a sentir que algo pasaba detrás” , explicó el músico, quien sostuvo que su expareja tenía suficiente influencia en el ambiente como para afectar su imagen profesional.

"Emilia"Porque Fer Vázquez prendió el ventilador con Martín Cirio y habló de Emilia. pic.twitter.com/UUefebwMJS

Fer Vázquez sorprendió con lo que contó en eltrece Fer Vázquez sorprendió con lo que contó en eltrece

Relató: “La ayudé en todo lo que pude; financié, apoyé, creí en ella y le di para adelante, la llevé a Miami, la presenté con el manager, la disquera, todo y cuando se pegó, lo que hizo conmigo es portarse muy mal. Me cerró muchísimas puertas. Comenzó a destruirme.”.

Además, reveló que, tras un mensaje indirecto en redes sociales en 2021, buscó contactarse con la cantante para aclarar diferencias, pero no obtuvo respuesta. “Si había algo pendiente, quería hablarlo, pero nunca contestó”, aseguró.

La interna suma voces: otros ex de Emilia también opinaron

El conflicto no se limita a Vázquez. En medio de la disputa, el cantante Joel Pimentel, quien también tuvo una relación con Emilia, dejó mensajes sugestivos en redes sociales.

El ex integrante de CNCO publicó frases que muchos interpretaron como indirectas hacia su expareja, deslizando que “todo termina saliendo a la luz”. Ante la insistencia de seguidores, evitó dar nombres, pero dejó entrever que ya había hablado del tema tiempo atrás.

Joel Pimentel, el otro ex de Emilia Mernes, además de Fer Vázquez. Joel Pimentel, el otro ex de Emilia Mernes, además de Fer Vázquez. gentileza

En 2020, Pimentel había hecho referencia a una relación conflictiva con una persona de su entorno, a quien acusó de tener una actitud diferente en privado respecto de lo que mostraba públicamente. Aunque nunca la mencionó directamente, muchos vincularon esos dichos con Mernes.

Sobre este vínculo, Vázquez comentó que Mernes siempre se había referido a Joel como que era "gay" y que solo tenían un vínculo de amistad. Sin embargo, luego se enteró de la relación.