Primera Nacional: Godoy Cruz bailó al ritmo del candombe en la isla Maciel y perdió 2 a 0

En uno de los partidos correspondientes a la novena fecha del torneo de Primera Nacional, Godoy Cruz cayó como visitante frente al Club Atlético San Telmo por 2 a 0. Los goles fueron de Martín Batallini en el primer tiempo y un gol en contra de Mateo Mendoza en el complemento.

Por seguridad, demolieron una vivienda usurpada en Guaymallén y recuperaron otra en Godoy Cruz

No fue una tarde grata para el elenco mendocino que de paso dejó el invicto en la “Canchita” de San Telmo en la Isla Maciel.

Un primer tiempo para el olvido jugó el Tomba. San Telmo fue más que su rival de turno en los primeros 45 minutos (se adicionaron dos minutos). El elenco orientado por Marcelo Vázquez se animó más y estuvo presionando arriba constantemente. Casi en el arranque Iñaki Larthirigoyen avisó de como sería el trámite del juego. El local tomó este partido como si fuera la final de la Copa Mundial de Clubes.

Durante los primeros minutos al Tomba se le notaba incomodo y por momentos intentaba llegar hasta los pagos del arquero Enrico, pero todo quedaba en intentos, porque Gamarra estaba imparable y sus colegas Britez, Javier Iritier secundados por Uriburu y Larthirigoyen se transformaron en una muralla que cortaba toda buena intención de los mendocinos..

La más clara del Tomba fue un tiro de Nahuel Ulariaga, casi al cuarto de hora de juego, que nació en un contragolpe, pero el disparo fue bien conjurado y Joaquín Enrico respondió muy bien y la sacó al tiro de esquina.

Casi cinco minutos más tarde vino la debacle para Godoy Cruz y el primer festejo de la tarde para el Candombero por derecha un tiro desde fuera del área de Elía Brites terminó transformándose en el quiebre del cero por parte de Martin Batallini. Gol y a otra cosa..

En la replica Vicente Poggi mandó un misil, pero se fue desviado afuera.

A esta alturas el local seguía y seguía, yendo para adelante. Es más su DT Marcelo Vázquez pedía y pedía a sus muchachos que “Sigan yendo a buscar”.

El movedizo Martín Batallini colaboró para que varios de sus colegas de Godoy se llevaran una cartulina amarilla en su haber, como fue el caso de Mateo Mendoza y Nahuel Brunet.

Al final trabajó más el capitán de Godoy Cruz, Roberto Ramírez que Joaquín Enrico. Buena presión del local y limitaciones del Bodeguero en la zona de volantes en la primera etapa.

finisterre tomba Godoy Cruz perdió el invicto en la Isla Maciel Gentileza/Godoy Cruz

El Tomba mejoró en el complemento, pero no tuvo fortuna

En el complemento, el equipo orientado por Marcelo Vázquez se replegó dejando al Tomba tener la pelota. Se vio mucho mejor el equipo mendocino. Las líneas fueron adelantadas y atrás solo quedaron Mateo Mendoza y Nahuel Brunet como últimos hombres. Así, Pozzo y Poggi crecieron. Pero a l cuarto de hora Ulariaga tuvo que salir por una molestia en su pierna derecha.

Pero en el mejor momento del Tomba, otra vez la debacle, capítulo dos: en un contragolpe de los poquitos, que tuvo el local en el complemento, entre Renzo Uriburu y Román Gamarra generan una jugada que termina en un centro, que por derecha capitaliza Javier Iritier (uno de los puntos altos de San Telmo), el “10” local lanzó el disparo que con muy mala fortuna pegó en una pierna a Mateo Mendoza y la pelota se convirtió en el segundo gol para San Telmo. Era un golpe, un mazazo para El Expreso, que después con el tiempo restante no atinó a nada.

San Telmo vs. Godoy Cruz: minuto a minuto y estadísticas