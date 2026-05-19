Quién es Agustín Caulo, el nuevo secretario de Culto y Civilización

El Gobierno nacional oficializó la designación de Agustín Ezequiel Caulo como nuevo secretario de Culto y Civilización del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y le otorgó además la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario con fines protocolares .

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La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial, donde previamente se aceptó la renuncia de Caulo al cargo de subsecretario de Culto, función que desempeñaba dentro de la misma cartera.

En el texto oficial se establece: “Desígnase en el cargo de Secretario de Culto y Civilización del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto al señor Agustín Ezequiel Caulo”.

Asimismo, el decreto dispone que se le asigne “la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario al solo efecto del rango protocolar”, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6° de la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 y sus modificatorias.

La categoría diplomática tendrá vigencia mientras Caulo permanezca al frente de la Secretaría de Culto y Civilización.

Quién es Agustín Caulo

Agustín Ezequiel Caulo es un funcionario vinculado al área de Culto de la Cancillería argentina. Antes de ser designado secretario de Culto y Civilización, se desempeñó como subsecretario de Culto y previamente estuvo al frente de la Dirección Nacional de Culto Católico. Su nombramiento en el Gobierno nacional fue oficializado en 2024 mediante el Decreto 848/2024.

Caulo mantiene un perfil ligado al vínculo institucional con los distintos credos, especialmente con la Iglesia Católica, y en los últimos meses participó de reuniones con autoridades eclesiásticas en representación del Gobierno nacional.

Dentro de la estructura oficialista es considerado cercano al espacio político de Santiago Caputo y formó parte del equipo de trabajo del exsecretario de Culto Nahuel Sotelo.