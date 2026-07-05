Carnet para monopatines eléctricos: el debate desde la mirada de usuarios y vendedores mendocinos

El monopatín eléctrico es un medio de transporte cada vez más elegido por los mendocinos por motivos económicos y de comodidad . Este hecho abrió un debate sobre las medidas de seguridad a la hora de utilizar estos vehículos y los vacíos legales que se presentan en cuando a exigencias.

Recientemente, el diputado provincial Gustavo Perret presentó un proyecto de Ley que propone exigir licencia de conducir a quienes utilicen Dispositivos de Movilidad Personal, incluidos los monopatines eléctricos .

En diálogo con Los Andes , vendedores y usuarios frecuentes de este medio de transporte dieron su opinión sobre la posible implementación de esta medida.

Emilio Jan, gerente de la concesionaria Alepo Motors , en Goody Cruz, afirmó que en su empresa trabajan con monopatines de gama alta por motivos de seguridad y de garantía para los clientes.

En la misma línea, aseguró que actualmente se encuentran en una temporada baja, pero que, durante el verano pasado, registraron una venta masiva de estos vehículos. “Tenemos gente que ya es usuaria y nuevos usuarios que van a lo máximo y eligen monopatines de gama alta. El rango etario es indistinto, viene gente de todas edades ”, subrayó a Los Andes .

Una alternativa para ahorrar tiempo y dinero

Respecto a los motivos que lleva a los clientes a elegir este medio de transporte, Jan mencionó que son relacionados principalmente a lo económico y a lo práctico.

“Tenés al usuario que quiere reducir costos y también al que quiere agilizar tiempos, no quiere gastar en combustible o en estacionamiento. Lo usa gente de todas las profesiones. Han venido padres a comprar un monopatín para que los chicos vayan a la escuela o a un centro recreativos. Los usos son muy variados”, afirmó.

Luis De Marco es productor y asesor de seguros y contó que hace dos años y medio decidió adquirir un monopatín eléctrico. En este sentido, lo utiliza para ir a trabajar y para movilizarse a lugares cercanos.

“Consideré mucho la practicidad, pero también la capacidad que tenía el monopatín, porque hay muchos que son muy baratos y no tienen buena estructura o buena duración. Yo elegí uno con más autonomía y resistencia”, comentó.

Primero el casco, después el monopatín

Respecto a las recomendaciones a la hora de comprar un monopatín eléctrico, el gerente de la concesionaria hizo hincapié en la importancia de informar al cliente sobre las medidas de seguridad que debe tener.

“Antes de venderle el monopatín, les hablamos de la protección. Ofrecemos el casco y una pechera que se adapte al cliente. Nosotros priorizamos la seguridad. Con los cuidados correspondientes es una excelente herramienta para traslado”, aseguró.

Asimismo, comentó que los usuarios que ya utilizan un monopatín hace tiempo son conscientes de la seguridad, a diferencia de lo que suele ocurrir con quienes comprarn uno por primera vez. “Generalmente el usuario que ya viene con un uso del monopatín tiene su protección, ya lo tiene más incorporado. El nuevo cuesta un poquito más como que subestima los riesgos”, advirtió Jam.

Concesionarias que venden monopatines eléctricos hacen hincapié a sus clientes en la importancia del uso del casco.

En la misma línea, subrayó la importancia de concientizar al cliente sobre el uso del casco antes de comprar el vehículo. “No vendemos el casco como accesorio en sí. Nosotros lo tenemos incorporado. Primero te vendemos el casco y después el monopatín”, declaró.

Respecto a la seguridad, el empresario también reconoció que muchos usuarios suelen minimizar los peligros del vehículo y no toman conciencia sobre los lugares adecuados donde utilizarlos. “Estos vehículos toman buena velocidad, lo ideal es circular por las bicisendas o por las veredas, siempre con precaución, porque puede ser peligroso. No es para nada recomendable ir por la Avenida”, aseguró.

Recomendaciones para un uso seguro

Si bien mencionó que todos los monopatines tienen una velocidad limitada de 30km/h, advirtió que existen casos de conductores que quitaron esas limitaciones para aumentar la velocidad, lo que puede elevar los riesgos de accidentes. “No es recomendado quitarlas porque a 30 km/h se va fuerte. Justamente, no es una moto convencional”, apuntó Jam.

Por su lado, De Marco aseguró que su monopatín tiene la posibilidad de llegar a 40 km/h, y coincidió en los peligros que puede conllevar el aumentar la velocidad. “Yo lo llegué a andar hasta 70 km/h. Es un peligro porque el chasis sos vos. He visto gente accidentarse en monopatín", comentó.

Al respecto, explicó que siempre se debe controlar el movimiento del monopatín y subrayó el uso indispensable del casco. “Vos no podés soltar el manubrio porque perdés estabilidad, por una cuestión lógica. Yo ando con casco siempre, siempre hay que usarlo, no permito que nadie use mi monopatín sin llevar el casco”, aseguró De Marco.

El debate por la licencia obligatoria

Al ser consultado sobre el proyecto de Ley que busca exigir la licencia de conducir a los usuarios, Emilio Jan opinó que sería una medida positiva en seguridad vial. Si bien planteó el hecho de que en la provincia aún no hay tantos usuarios que utilizan este medio de transporte -como sí sucede en otras ciudades del mundo-, aseguró que es importante concientizar a los conductores.

“Un carnet y una legislación para controlar el uso de los monopatines sería conveniente por una cuestión de seguridad para el correcto uso del usuario. Creo que es un momento de que, si bien se está iniciando, es bueno ir adaptando al usuario a tener un carnet. Porque es un medio de transporte igual que anda fuerte”, planteó a Los Andes.

Por su lado, Luis expresó una opinión similar y se mostró a favor de la exigencia de un carnet. “Siempre que sea a favor de la seguridad, estoy de acuerdo. Mientras esté bien reglamentado y sea justo, estoy a favor”, expresó.

Sin embargo, De Marco planteó que existe una línea delgada respecto a la diferencia entre el uso de una bicicleta convencional y un monopatín, alegando que también se debería reglamentar su uso de la misma manera. “Una bici, por momentos, toma una velocidad muy parecida a la del monopatín y también hay gente que anda en bicicleta. También es un vehículo peligroso”, opinó.

Un usuario opina sobre la regularización del uso de monopatines eléctricos en menores de edad. Foto: Orlando Pelichotti

Por otro lado, Luis sacó a colación el uso de los monopatines eléctricos en menores de edad y opinó que también es un aspecto que debería regularse. “Si nos regimos por lo que está pasando en otras partes del mundo, hay muchos lugares -como Chile- donde han prohibido los monopatines eléctricos para menores por la cantidad de accidentes y muertes. Eso me parece perfecto. Yo creo que hay que prohibirlo para menores. Ahora, ¿cómo lo reglamentás? Es muy difícil”, planteó.

La propuesta de ley plantea la incorporación del seguro obligatorio contra terceros para monopatines eléctricos, además del uso de casco, luces identificadoras y chaleco refractario. Al respecto, De Marco aseguró que actualmente las compañías ofrecen un seguro contra robo, pero no contra daños o responsabilidad civil.

Sin embargo, afirmó que los usuarios podrían acceder a un seguro contra terceros. “El combinado familiar tiene responsabilidad civil por hechos privados y, si vos dañás a un tercero, esa responsabilidad civil puede llegar a responder dependiendo el daño. Aunque eso habría que verlo con un abogado”, aseguró.

Si bien el proyecto abrió un fuerte debate por las nuevas exigencias para quienes utilizan monopatines eléctricos en Mendoza, las voces consultadas muestran un escenario más matizado. Según estos puntos de vista, la exigencia de una licencia de conducir podría fomentar a una mayor responsabilidad entre quienes circulan con este tipo de vehículos.