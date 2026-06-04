Símbolo del velero en el auto: qué significa la luz roja en el tablero y por qué hay que detenerse

Cuando el auto marcha suelen aparecer distintos símbolos en el tablero. Aunque algunos indicadores son fáciles de identificar, otros tienen diseños que pueden resultar confusos para quienes no están familiarizados con ellos. Entre los más llamativos se encuentra uno que se asemeja a un velero y que suele aparecer de forma inesperada.

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Esta advertencia no está relacionada con la navegación ni con ningún sistema accesorio del vehículo. En realidad, se trata de una precaución importante vinculada con el funcionamiento del motor y que no debería ignorarse bajo ninguna circunstancia, ya que podría derivar en daños mecánicos costosos.

Mantener el sistema en buen estado es fundamental para prolongar la vida útil del motor.

Los fabricantes utilizan distintos colores en las luces del tablero para comunicar el nivel de gravedad de una situación.

El líquido refrigerante actúa ante la temperatura de trabajo estable y también protege diferentes componentes contra la corrosión y el desgaste prematuro.

Qué hacer si la luz roja aparece mientras manejás

Ante la aparición de esta advertencia, la recomendación principal es detener el vehículo tan pronto como sea posible en un lugar seguro.

Continuar circulando con el motor sobrecalentado puede aumentar considerablemente el riesgo de daños mecánicos y elevar los costos de reparación.

Qué se recomienda ante este imprevisto

Estacioná el vehículo en una zona segura.

en una zona segura. Apagá el motor.

Esperá a que el sistema se enfríe por completo.

a que el sistema se por completo. Revisá el nivel del líquido refrigerante únicamente cuando el motor esté frío.

refrigerante únicamente cuando el motor esté frío. Verificá que el nivel se encuentre entre las marcas mínima y máxima del depósito.

que el se encuentre entre las marcas y del depósito. Utilizá el refrigerante adecuado según las especificaciones del fabricante.

según las especificaciones del fabricante. Controlá periódicamente el nivel si es necesario desplazarse hasta un taller.

Es importante que nunca se abra el sistema de refrigeración cuando el motor está caliente, ya que el líquido puede alcanzar temperaturas elevadas y provocar quemaduras.

símbolo de advertencia en el auto WEB

La luz roja que muchos identifican como un velero es, en realidad, una advertencia de sobrecalentamiento del motor. Su aparición indica que es necesario detenerse cuanto antes y revisar el sistema de refrigeración. Ignorarla provoca daños importantes y costosos.