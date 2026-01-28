Lo que la tormenta nos dejó: árboles caídos y hasta un incendio por dos transformadores en cortocircuito

Desde la Oficina de Vigilancia Meteorológica (OVM) de Mendoza informaron que el martes cerró con "nubosidad variable" y "tormentas aisladas" . El reporte surge luego de una tormenta que afectó a varios departamentos de la provincia.

Ahora el pronóstico extendido anticipa una jornada "calurosa y algo nublada" para mañana, con una temperatura máxima esperada de 34°C. Mientras, en Alta montaña detallaron: "Nubosidad variable con precipitaciones aisladas que afectarán también la precordillera".

La tormenta de este martes afectó a varios departamentos de Mendoza. A continuación el relevamiento tras el fenómeno:

Árboles caídos: 2

Remoción en masa en ruta 82: 1

San Carlos:

Árboles caídos: 4

Lavalle:

Transformador en cortocircuito: 2

Incendio estructural: 1

Ciudad:

Árboles caídos: 1

Godoy Cruz:

Árboles caídos: 2





En el caso de Lavalle, se trató de un incendio en una vivienda en calle La Administración s/n, frente a la escuela Sguazzini. Todo ocurrió debido a la explosión de dos transformadores. En el lugar trabajaba personal de Edemsa, Defensa Civil Lavalle, Policía y bomberos voluntarios de Lavalle.

Por otra parte, cabe recordar que las autoridades informaron cerca de las 23 de este martes el "corte total de tránsito vial en RP 86 y RP 89, por fuerte crecida del cauce aluvional en el baden del río Anchayuyo, en el ingreso a Tupungato".