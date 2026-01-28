28 de enero de 2026 - 00:16

Lo que la tormenta nos dejó: árboles caídos y hasta un incendio por dos transformadores en cortocircuito

La tormenta provocó árboles caídos y un incendio. Además varias familias tuvieron que ser asistidas. Más temprano también se había anunciado el corte de dos rutas provinciales.

La tormenta de este martes provocó daños en Mendoza.

La tormenta de este martes provocó daños en Mendoza.

Los Andes
Desde la Oficina de Vigilancia Meteorológica (OVM) de Mendoza informaron que el martes cerró con "nubosidad variable" y "tormentas aisladas". El reporte surge luego de una tormenta que afectó a varios departamentos de la provincia.

Ahora el pronóstico extendido anticipa una jornada "calurosa y algo nublada" para mañana, con una temperatura máxima esperada de 34°C. Mientras, en Alta montaña detallaron: "Nubosidad variable con precipitaciones aisladas que afectarán también la precordillera".

Reporte de novedades

La tormenta de este martes afectó a varios departamentos de Mendoza. A continuación el relevamiento tras el fenómeno:

Tupungato:

  • Familias asistidas: 10 (Colchones y nylon)
  • Árboles caídos: 3

Luján:

  • Árboles caídos: 2
  • Remoción en masa en ruta 82: 1

San Carlos:

  • Árboles caídos: 4

Lavalle:

  • Transformador en cortocircuito: 2
  • Incendio estructural: 1

Ciudad:

  • Árboles caídos: 1

Godoy Cruz:

  • Árboles caídos: 2

En el caso de Lavalle, se trató de un incendio en una vivienda en calle La Administración s/n, frente a la escuela Sguazzini. Todo ocurrió debido a la explosión de dos transformadores. En el lugar trabajaba personal de Edemsa, Defensa Civil Lavalle, Policía y bomberos voluntarios de Lavalle.

Por otra parte, cabe recordar que las autoridades informaron cerca de las 23 de este martes el "corte total de tránsito vial en RP 86 y RP 89, por fuerte crecida del cauce aluvional en el baden del río Anchayuyo, en el ingreso a Tupungato".

