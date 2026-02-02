El aparato eléctrico que más incrementa el consumo de energía en la noche, incluso si está apagado

Cuando llega la noche y la casa se apaga, muchos creen que el consumo eléctrico baja al mínimo. Sin embargo, especialistas en eficiencia energética advierten que hay
un aparato que sigue consumiendo energía durante toda la madrugada, aun cuando parece apagado.
Se trata del
decodificador de TV (cable o streaming), uno de los mayores responsables del llamado consumo fantasma nocturno.
Por qué consume energía aunque esté “apagado”
El decodificador no se apaga por completo cuando se presiona el control remoto.
En realidad, queda en
modo stand by, lo que significa que:
mantiene el sistema operativo activo,
recibe actualizaciones automáticas,
conserva conexión con la red,
alimenta relojes y memorias internas.
Todo eso ocurre
durante toda la noche, incluso cuando nadie está mirando televisión.
image
Cuánto puede consumir mientras dormís
Las mediciones de consumo doméstico muestran que un decodificador puede consumir entre
8 y 15 watts por hora en stand by.
Puede parecer poco, pero multiplicado por:
8 horas de noche,
30 días al mes,
12 meses al año,
el gasto se vuelve significativo, sobre todo cuando se suma a otros equipos en reposo.
Por qué es el mayor consumo nocturno
A diferencia de otros electrodomésticos:
el decodificador
nunca se desconecta solo,
queda activo incluso cuando el
televisor está apagado,
suele permanecer enchufado los 365 días del año.
Por eso, en muchos hogares resulta ser el
aparato que más . electricidad consume de noche sin usarse
image
El error más común en casa
Pensar que apagar el televisor alcanza. En realidad, el decodificador sigue consumiendo energía aunque la pantalla esté apagada.
Este error es muy frecuente porque el equipo no emite ruido ni calor perceptible.