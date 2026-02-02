2 de febrero de 2026 - 12:28

El aparato eléctrico que más incrementa el consumo de energía en la noche, incluso si está apagado

Aunque no se use, permanece activo toda la noche y puede sumar un gasto eléctrico silencioso mes a mes.

Por Andrés Aguilera

Cuando llega la noche y la casa se apaga, muchos creen que el consumo eléctrico baja al mínimo. Sin embargo, especialistas en eficiencia energética advierten que hay un aparato que sigue consumiendo energía durante toda la madrugada, aun cuando parece apagado.

Se trata del decodificador de TV (cable o streaming), uno de los mayores responsables del llamado consumo fantasma nocturno.

Por qué consume energía aunque esté “apagado”

El decodificador no se apaga por completo cuando se presiona el control remoto.

En realidad, queda en modo stand by, lo que significa que:

  • mantiene el sistema operativo activo,

  • recibe actualizaciones automáticas,

  • conserva conexión con la red,

  • alimenta relojes y memorias internas.

Todo eso ocurre durante toda la noche, incluso cuando nadie está mirando televisión.

image

Cuánto puede consumir mientras dormís

Las mediciones de consumo doméstico muestran que un decodificador puede consumir entre 8 y 15 watts por hora en stand by.

Puede parecer poco, pero multiplicado por:

  • 8 horas de noche,

  • 30 días al mes,

  • 12 meses al año,

el gasto se vuelve significativo, sobre todo cuando se suma a otros equipos en reposo.

Por qué es el mayor consumo nocturno

A diferencia de otros electrodomésticos:

  • el decodificador nunca se desconecta solo,

  • queda activo incluso cuando el televisor está apagado,

  • suele permanecer enchufado los 365 días del año.

Por eso, en muchos hogares resulta ser el aparato que más electricidad consume de noche sin usarse.

image

El error más común en casa

Pensar que apagar el televisor alcanza. En realidad, el decodificador sigue consumiendo energía aunque la pantalla esté apagada.

Este error es muy frecuente porque el equipo no emite ruido ni calor perceptible.

