Pagás de más en la factura de luz sin saberlo: el error común en casa que encarece

En muchos hogares argentinos,
la factura de sin que haya un cambio evidente en los hábitos. Sin embargo, especialistas en eficiencia energética coinciden en que existe un luz sube mes a mes error muy común, casi invisible, que puede aumentar el consumo eléctrico sin que nadie lo note: dejar electrodomésticos en stand by todo el día.
El consumo que nadie ve
Aunque estén “apagados”, muchos electrodomésticos
siguen conectados a la red y consumen electricidad para:
Este consumo se conoce como
consumo fantasma o stand by y está presente las 24 horas.
Qué aparatos generan más consumo fantasma
image
En una casa promedio, los principales responsables son:
televisores modernos,
decodificadores de cable o streaming,
microondas con display digital,
equipos de audio,
consolas de videojuegos,
impresoras y monitores.
Cada uno consume poco, pero
sumados durante todo el mes, el impacto es real.
Cuánto encarece la factura
Según mediciones de eficiencia energética usadas en Argentina, el consumo fantasma puede representar entre
5% y 10% del en un hogar promedio. gasto eléctrico mensual
No alcanza para duplicar la factura, pero sí para
pagar varios miles de pesos al año por energía que no se aprovecha. El error más común
Pensar que con
apagar el botón es suficiente. En realidad, mientras el enchufe siga conectado, el consumo continúa.
Por eso, en casas con muchos dispositivos electrónicos, el gasto se acumula incluso durante la noche o cuando no hay nadie.
Cómo evitarlo sin cambiar hábitos Usar zapatillas con interruptor. Desenchufar equipos que no se usan a diario. Apagar completamente televisores y decodificadores. Evitar dejar cargadores enchufados sin uso. Son cambios simples que no afectan el confort.