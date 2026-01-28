28 de enero de 2026 - 12:27

Pagás de más en la factura de luz sin saberlo: el error común en casa que encarece

Televisores, decodificadores y microondas apagados siguen consumiendo energía. Ese consumo silencioso impacta en la boleta.

image
Por Andrés Aguilera

En muchos hogares argentinos, la factura de luz sube mes a mes sin que haya un cambio evidente en los hábitos. Sin embargo, especialistas en eficiencia energética coinciden en que existe un error muy común, casi invisible, que puede aumentar el consumo eléctrico sin que nadie lo note: dejar electrodomésticos en stand by todo el día.

Leé además

si tenes sabanas viejas, posees un tesoro: 3 trucos para ahorrar un dineral en casa

Si tenés sábanas viejas, posees un tesoro: 3 trucos para ahorrar un dineral en casa

Por Sofía Serelli
Según la psicología, las personas que crecieron entre 1960 y 1970 aprendieron estas 9 lecciones de vida.

Según la psicología, las personas que crecieron entre 1960 y 1970 aprendieron estas 9 lecciones de vida

Por Cristian Reta

El consumo que nadie ve

Aunque estén “apagados”, muchos electrodomésticos siguen conectados a la red y consumen electricidad para:

  • mantener relojes digitales,

  • recibir señales remotas,

  • sostener fuentes internas activas.

Este consumo se conoce como consumo fantasma o stand by y está presente las 24 horas.

Qué aparatos generan más consumo fantasma

image

En una casa promedio, los principales responsables son:

  • televisores modernos,

  • decodificadores de cable o streaming,

  • microondas con display digital,

  • equipos de audio,

  • consolas de videojuegos,

  • impresoras y monitores.

Cada uno consume poco, pero sumados durante todo el mes, el impacto es real.

Cuánto encarece la factura

Según mediciones de eficiencia energética usadas en Argentina, el consumo fantasma puede representar entre 5% y 10% del gasto eléctrico mensual en un hogar promedio.

No alcanza para duplicar la factura, pero sí para pagar varios miles de pesos al año por energía que no se aprovecha.

El error más común

Pensar que con apagar el botón es suficiente. En realidad, mientras el enchufe siga conectado, el consumo continúa.

Por eso, en casas con muchos dispositivos electrónicos, el gasto se acumula incluso durante la noche o cuando no hay nadie.

Cómo evitarlo sin cambiar hábitos

  • Usar zapatillas con interruptor.
  • Desenchufar equipos que no se usan a diario.
  • Apagar completamente televisores y decodificadores.
  • Evitar dejar cargadores enchufados sin uso.
  • Son cambios simples que no afectan el confort.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Descubrí las alternativas de mesa de luz que están de moda 2026.

La mesa de luz pasó de moda: el invento con contraseña que revoluciona dormitorios en 2026

Por Sofía Serelli
El ReSEF reemplazó al sistema anterior y concentra los pedidos de subsidio para gas y luz en una única plataforma digital.

Subsidio de gas y luz en 2026: cómo pedirlo con el nuevo sistema y seguir pagando menos

Por Redacción Economía
la proxima vez que cocines huevos revueltos agrega 1/4 de taza de esto a la sarten: siempre funciona

La próxima vez que cocines huevos revueltos agregá 1/4 de taza de esto a la sartén: siempre funciona

Por Andrés Aguilera
Este truco casero se hace con ingredientes que todos tienen.

Para qué sirve y por qué recomiendan mezclar vinagre y azúcar en tu casa

Por Alejo Zanabria