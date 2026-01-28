Pagás de más en la factura de luz sin saberlo: el error común en casa que encarece

En muchos hogares argentinos, la factura de luz sube mes a mes sin que haya un cambio evidente en los hábitos. Sin embargo, especialistas en eficiencia energética coinciden en que existe un error muy común , casi invisible, que puede aumentar el consumo eléctrico sin que nadie lo note: dejar electrodomésticos en stand by todo el día .

Aunque estén “apagados”, muchos electrodomésticos siguen conectados a la red y consumen electricidad para:

Este consumo se conoce como consumo fantasma o stand by y está presente las 24 horas.

En una casa promedio, los principales responsables son:

Cada uno consume poco, pero sumados durante todo el mes , el impacto es real.

Cuánto encarece la factura

Según mediciones de eficiencia energética usadas en Argentina, el consumo fantasma puede representar entre 5% y 10% del gasto eléctrico mensual en un hogar promedio.

No alcanza para duplicar la factura, pero sí para pagar varios miles de pesos al año por energía que no se aprovecha.

El error más común

Pensar que con apagar el botón es suficiente. En realidad, mientras el enchufe siga conectado, el consumo continúa.

Por eso, en casas con muchos dispositivos electrónicos, el gasto se acumula incluso durante la noche o cuando no hay nadie.

Cómo evitarlo sin cambiar hábitos