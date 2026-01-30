Este electrodoméstico hay que desenchufarlo siempre después de usarlo (y no es la pava eléctrica)

En muchas casas,
apagar algunos Sin embargo, electrodomésticos parece suficiente. los electricistas y especialistas en seguridad doméstica advierten que hay uno que nunca debería quedar enchufado después de usarlo, incluso si está apagado: la plancha eléctrica. Incluso los modelos con autoapagado no eliminan el riesgo si quedan conectados a la red.
Por qué la plancha es un riesgo si queda enchufada
La
plancha eléctrica trabaja con resistencias que superan fácilmente los 1.800 a 2.200 watts, una de las potencias más altas entre los electrodomésticos portátiles.
Aunque se apague con el botón:
mantiene
calor residual durante varios minutos,
puede activarse accidentalmente por una falla interna,
queda expuesta a
picos de tensión de la red eléctrica,
suele apoyarse sobre superficies inflamables (tablas, telas).
image
Por eso, dejarla enchufada es una de las
principales causas de incidentes domésticos vinculados al calor.
Ese hábito, muy extendido, es el que
más riesgos concentra, especialmente en días de calor, cuando la red eléctrica está más exigida. Qué dicen los técnicos
Electricistas matriculados coinciden en que la plancha debe:
apagarse, dejarse enfriar, desenchufarse siempre después de cada uso.
image
Otros electrodomésticos que conviene desenchufar
Sin llegar al mismo nivel de riesgo que la plancha, también se recomienda desenchufar tras su uso:
estufas eléctricas portátiles,
caloventores,
hornos eléctricos chicos,
planchitas de pelo.
Todos combinan
alta potencia + calor, una dupla sensible en seguridad eléctrica del hogar.