Este electrodoméstico hay que desenchufarlo siempre después de usarlo (y no es la pava eléctrica)

En muchas casas, apagar algunos electrodomésticos parece suficiente. Sin embargo, los electricistas y especialistas en seguridad doméstica advierten que hay uno que nunca debería quedar enchufado después de usarlo , incluso si está apagado: la plancha eléctrica . Incluso los modelos con autoapagado no eliminan el riesgo si quedan conectados a la red.

La plancha eléctrica trabaja con resistencias que superan fácilmente los 1.800 a 2.200 watts , una de las potencias más altas entre los electrodomésticos portátiles.

Aunque se apague con el botón:

Por eso, dejarla enchufada es una de las principales causas de incidentes domésticos vinculados al calor.

queda expuesta a picos de tensión de la red eléctrica,

terminan de planchar,

apoyan la plancha,

la dejan enchufada “por las dudas”.

Ese hábito, muy extendido, es el que más riesgos concentra, especialmente en días de calor, cuando la red eléctrica está más exigida.

Qué dicen los técnicos

Electricistas matriculados coinciden en que la plancha debe:

apagarse,

dejarse enfriar,

desenchufarse siempre después de cada uso.

Otros electrodomésticos que conviene desenchufar

Sin llegar al mismo nivel de riesgo que la plancha, también se recomienda desenchufar tras su uso:

estufas eléctricas portátiles ,

caloventores ,

hornos eléctricos chicos ,

planchitas de pelo.

Todos combinan alta potencia + calor, una dupla sensible en seguridad eléctrica del hogar.