30 de enero de 2026 - 17:00

Este electrodoméstico hay que desenchufarlo siempre después de usarlo (y no es la pava eléctrica)

Concentra alta potencia y calor residual. Dejarla enchufado es uno de los errores más comunes y riesgosos del hogar.

Este electrodoméstico hay que desenchufarlo siempre después de usarlo (y no es la pava eléctrica)
Por Andrés Aguilera

En muchas casas, apagar algunos electrodomésticos parece suficiente. Sin embargo, los electricistas y especialistas en seguridad doméstica advierten que hay uno que nunca debería quedar enchufado después de usarlo, incluso si está apagado: la plancha eléctrica. Incluso los modelos con autoapagado no eliminan el riesgo si quedan conectados a la red.

Leé además

Según la psicología, quienes crecieron en la clase media en los 70 desarrollaron 7 rasgos de supervivencia.

Según la psicología, quienes crecieron en la clase media en los 70 desarrollaron 7 rasgos de supervivencia

Por Cristian Reta
no es para decorar: que significa poner un potus cerca de la puerta

No es para decorar: qué significa poner un potus cerca de la puerta

Por Andrés Aguilera

Por qué la plancha es un riesgo si queda enchufada

La plancha eléctrica trabaja con resistencias que superan fácilmente los 1.800 a 2.200 watts, una de las potencias más altas entre los electrodomésticos portátiles.

Aunque se apague con el botón:

  • mantiene calor residual durante varios minutos,

  • puede activarse accidentalmente por una falla interna,

  • queda expuesta a picos de tensión de la red eléctrica,

  • suele apoyarse sobre superficies inflamables (tablas, telas).

image

Por eso, dejarla enchufada es una de las principales causas de incidentes domésticos vinculados al calor.

El error más común en casa

Muchas personas:

  • terminan de planchar,

  • apoyan la plancha,

  • la dejan enchufada “por las dudas”.

Ese hábito, muy extendido, es el que más riesgos concentra, especialmente en días de calor, cuando la red eléctrica está más exigida.

Qué dicen los técnicos

Electricistas matriculados coinciden en que la plancha debe:

  • apagarse,
  • dejarse enfriar,
  • desenchufarse siempre después de cada uso.
image

Otros electrodomésticos que conviene desenchufar

Sin llegar al mismo nivel de riesgo que la plancha, también se recomienda desenchufar tras su uso:

  • estufas eléctricas portátiles,

  • caloventores,

  • hornos eléctricos chicos,

  • planchitas de pelo.

Todos combinan alta potencia + calor, una dupla sensible en seguridad eléctrica del hogar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Electrodomésticos repuntaron en gran medida en 2025..

Consumo: las ventas de electrodomésticos crecieron un 23% en 2025 a pesar de un escenario negativo

Por Redacción Economía
la pava electrica paso de moda: asi se calentara el agua en 2026

La pava eléctrica pasó de moda: así se calentará el agua en 2026

Por Andrés Aguilera
Los electrodomésticos a la vista generan ruido visual innecesario en tu cocina. Descubrí la tendencia que busca ocultarlos.

Los electrodomésticos pasaron de moda: así serán las cocinas en 2026

Por Sofía Serelli
Ese viejo microondas que querés tirar puede valer más de lo que crees. Descubrí lo que hicieron estos científicos con electrodomésticos descartados. 

Si tenés electrodomésticos viejos, tenés un tesoro: científicos extraen oro y revolucionan el reciclaje

Por Sofía Serelli