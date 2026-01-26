26 de enero de 2026 - 10:26

Usa el doble de luz: el electrodoméstico pequeño que te arruina la factura de energía sin que lo notes

Un electrodoméstico chico, siempre conectado, incrementa el consumo de electricidad más de lo que imaginás.

Por Ignacio Alvarado

Pequeño, cotidiano y siempre enchufado, impacta más de lo que imaginás en la energía del hogar.

El electrodoméstico chico que consume más energía de lo que parece

Este aparato, presente en millones de casas, permanece encendido las 24 horas del día. Incluso cuando el televisor está apagado, el decodificador sigue activo, descargando actualizaciones, manteniendo conexiones y mostrando luces LED constantes. Ese consumo invisible impacta directamente en el hogar y se acumula mes a mes.

image
A diferencia de otros electrodomésticos, el decodificador rara vez se desenchufa. Su tamaño engaña, pero su uso continuo lo convierte en uno de los responsables silenciosos del consumo energético.

El consumo oculto del decodificador

Según informes de organismos de energía, un decodificador puede consumir entre 15 y 40 watts de forma constante. En un mes, ese gasto puede igualar o superar al de lavarropas usados con moderación. Este fenómeno se conoce como consumo en stand by, aunque en muchos casos el equipo nunca entra realmente en reposo.

La suma de varios dispositivos similares —routers, consolas, barras de sonido— potencia aún más el gasto de electricidad en el hogar.

image
Cómo reducir el impacto en la factura

La solución es simple y no requiere dejar de usar el servicio. Apagar completamente el decodificador o conectarlo a una zapatilla con interruptor puede reducir notablemente el consumo. Algunos modelos también permiten activar un modo de ahorro energético desde el menú de configuración.

Pequeños cambios en el uso de estos electrodomésticos marcan una gran diferencia a fin de mes. Identificar los consumos invisibles es clave para cuidar la electricidad, optimizar recursos y evitar sorpresas en la factura.

