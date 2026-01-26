Usa el doble de luz: el electrodoméstico pequeño que te arruina la factura de energía sin que lo notes

Un electrodoméstico chico, siempre conectado, incrementa el consumo de electricidad más de lo que imaginás.

En muchos hogares, el aumento en la factura de electricidad suele atribuirse a grandes aparatos como el aire acondicionado o la heladera. Sin embargo, especialistas en eficiencia energética advierten que existe un electrodoméstico pequeño que puede usar el doble de energía de lo esperado sin que nadie lo note: el decodificador de TV o dispositivo de streaming.

Este aparato, presente en millones de casas, permanece encendido las 24 horas del día. Incluso cuando el televisor está apagado, el decodificador sigue activo, descargando actualizaciones, manteniendo conexiones y mostrando luces LED constantes. Ese consumo invisible impacta directamente en el hogar y se acumula mes a mes.

A diferencia de otros electrodomésticos, el decodificador rara vez se desenchufa. Su tamaño engaña, pero su uso continuo lo convierte en uno de los responsables silenciosos del consumo energético.

El consumo oculto del decodificador Según informes de organismos de energía, un decodificador puede consumir entre 15 y 40 watts de forma constante. En un mes, ese gasto puede igualar o superar al de lavarropas usados con moderación. Este fenómeno se conoce como consumo en stand by, aunque en muchos casos el equipo nunca entra realmente en reposo.

La suma de varios dispositivos similares —routers, consolas, barras de sonido— potencia aún más el gasto de electricidad en el hogar.

Cómo reducir el impacto en la factura La solución es simple y no requiere dejar de usar el servicio. Apagar completamente el decodificador o conectarlo a una zapatilla con interruptor puede reducir notablemente el consumo. Algunos modelos también permiten activar un modo de ahorro energético desde el menú de configuración. Pequeños cambios en el uso de estos electrodomésticos marcan una gran diferencia a fin de mes. Identificar los consumos invisibles es clave para cuidar la electricidad, optimizar recursos y evitar sorpresas en la factura.