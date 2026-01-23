23 de enero de 2026 - 11:19

El electrodoméstico chico que consume más energía de lo que parece

Aunque pasa desapercibido, hay electrodomésticos que pueden disparar el consumo de electricidad mensual sin que lo notes.

Pequeño, cotidiano y siempre enchufado, impacta más de lo que imaginás en la energía del hogar.
Pequeño, cotidiano y siempre enchufado, impacta más de lo que imaginás en la energía del hogar.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Aunque su uso diario suele ser breve, el verdadero problema está en que permanece enchufado las 24 horas. El display encendido, el reloj digital y los circuitos internos activos generan un consumo constante que, sumado a lo largo del mes, impacta en la factura de electricidad del hogar.

image
Pequeño, cotidiano y siempre enchufado, impacta más de lo que imaginás en la energía del hogar.

Pequeño, cotidiano y siempre enchufado, impacta más de lo que imaginás en la energía del hogar.

Este fenómeno no es exclusivo del microondas. Otros electrodomésticos chicos como cafeteras eléctricas, tostadoras con pantalla, hornos eléctricos digitales o freidoras de aire también consumen energía aun cuando no están en funcionamiento directo.

El consumo invisible del stand by

El llamado “consumo fantasma” ocurre cuando los aparatos siguen usando energía solo por estar conectados. Según estudios de eficiencia energética, este tipo de consumo puede representar entre el 5% y el 10% del gasto total de electricidad en una vivienda promedio.

En el caso del microondas, el reloj digital y el sistema interno pueden consumir más energía al año que varios usos completos del aparato. Lo mismo sucede con pequeños electrodomésticos que tienen luces indicadoras o pantallas LED.

image
Pequeño, cotidiano y siempre enchufado, impacta más de lo que imaginás en la energía del hogar.

Pequeño, cotidiano y siempre enchufado, impacta más de lo que imaginás en la energía del hogar.

Cómo reducir el impacto en el hogar

La solución no implica dejar de usar estos aparatos, sino cambiar algunos hábitos. Desenchufarlos cuando no se utilizan o conectarlos a una zapatilla con interruptor puede reducir notablemente el consumo energético. Este simple gesto ayuda a cuidar la electricidad y a optimizar el gasto mensual.

Además, optar por electrodomésticos con certificación de eficiencia energética y sin displays permanentes también marca la diferencia a largo plazo.

Aunque parezcan inofensivos por su tamaño, estos dispositivos chicos tienen un rol importante en el consumo del hogar. Identificarlos y tomar conciencia es el primer paso para ahorrar energía sin resignar comodidad.

