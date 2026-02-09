9 de febrero de 2026 - 20:20

El hábito nocturno que alivia el estrés y cada vez más personas imitan

No es un ejercicio complejo. Un método simple de escritura antes de dormir comienza a ser tendencia por su efecto inmediato sobre el estrés y claridad mental.

El estrés puede reducirse sin técnicas complejas ni exigencias difíciles de sostener.

El estrés puede reducirse sin técnicas complejas ni exigencias difíciles de sostener.

Foto:

IA Gemini
Por Lucas Vasquez

El estrés acumulado del día suele aparecer justo cuando el cuerpo intenta descansar. Pensamientos repetitivos, preocupaciones pendientes y ansiedad por el día siguiente dificultan conciliar el sueño. Sin embargo, un hábito nocturno simple comenzó a ganar popularidad por su capacidad para ordenar la mente en pocos minutos.

Leé además

Según la psicología, las personas de 60 y 70 años atraviesan estas 9 batallas silenciosas.

Según la psicología, las personas de 60 y 70 años atraviesan estas 9 batallas silenciosas

Por Cristian Reta
Pequeños ajustes en la rutina diaria son suficientes para prevenir estos calambres recurrentes de piernas o pies.

Cómo pueden evitarse los calambres en las piernas al despertar con 4 soluciones efectivas

Por Redacción

Se trata de una rutina breve, sin reglas estrictas ni exigencias. Solo papel y lápiz. Quienes la practican aseguran que les permite soltar tensiones, cerrar el día con calma y despertar con mayor enfoque. Su nombre empieza a ser tendencia: el hábito 3x3 de bienestar y productividad.

hábito nocturno estrés
El estrés puede reducirse sin técnicas complejas ni exigencias difíciles de sostener.

El estrés puede reducirse sin técnicas complejas ni exigencias difíciles de sostener.

Qué es el hábito 3x3 y por qué reduce el estrés

El hábito 3x3 se basa en un principio psicológico sencillo: sacar los pensamientos de la cabeza y llevarlos al papel. Antes de dormir, la persona dedica unos minutos a escribir tres cosas negativas, tontas o preocupantes que hayan ocurrido durante el día, sin importar cuán simples o insignificantes parezcan.

Este primer paso funciona como una descarga mental

La escritura expresiva ayuda a reducir la rumiación, uno de los principales factores del estrés nocturno.

  • Al externalizar las preocupaciones, el cerebro deja de procesarlas de forma repetitiva, lo que facilita la relajación y prepara al cuerpo para el descanso.
  • Los especialistas en bien común de Greater Good explican que no se busca resolver los problemas en ese momento, sino liberar espacio mental. Incluso pensamientos absurdos o triviales cumplen la función de vaciar la mente antes de dormir.

Las tres gratitudes que cambian el enfoque emocional

El segundo paso del hábito 3x3 consiste en anotar tres cosas por las que la persona se sienta agradecida. No tienen que ser grandes logros ni eventos extraordinarios. Pueden ser detalles cotidianos: una conversación, una comida agradable o un momento de calma.

Este ejercicio cambia el foco emocional del día

La gratitud activa áreas del cerebro asociadas al bienestar y reduce la percepción del estrés. Al cerrar la jornada con pensamientos positivos, se genera una sensación de equilibrio que mejora el estado de ánimo y la calidad del descanso.

En este caso, practicar gratitud de forma regular también ayuda a entrenar la mente para detectar aspectos positivos, incluso en días difíciles.

Las tres tareas clave para empezar mejor la mañana

El último paso del hábito 3x3 intenta elegir tres tareas prioritarias para realizar al día siguiente por la mañana. No se trata de una lista extensa, sino de identificar lo esencial para comenzar el día con claridad.

Este cierre aporta una sensación de control y previsibilidad

  • Al definir prioridades antes de dormir, la mente deja de anticipar escenarios caóticos durante la noche. Además, comenzar el día con objetivos claros reduce la ansiedad matutina y mejora la productividad.
  • La combinación de descarga emocional, gratitud y planificación explica por qué este hábito nocturno se asocia tanto al bienestar como al rendimiento diario.
hábito nocturno estrés
El estrés puede reducirse sin técnicas complejas ni exigencias difíciles de sostener.

El estrés puede reducirse sin técnicas complejas ni exigencias difíciles de sostener.

El hábito 3x3 de bienestar y productividad es una herramienta simple que intenta reducir el estrés nocturno. Escribir, agradecer y planificar permite cerrar el día con calma y comenzar la mañana con mayor enfoque.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Según la psicología, las personas mayores de 65 años son hoy los más solitarios por estos 7 motivos.

Según la psicología, las personas mayores de 65 años son hoy los más solitarios por estos 7 motivos

Por Cristian Reta
La flor milagrosa que combate el insomnio y mejora la circulación.

No la tires, posees un tesoro: la flor milagrosa que combate el insomnio y mejora la circulación

Por Sofía Serelli
En algunas conversaciones, el nombre de las otras personas se pierde en el camino.

Las personas que olvidan los nombres de otras en una charla poseen 5 rasgos destacados, según la psicología

Por Lucas Vasquez
¿por que te despertas entre las 2 y las 4 de la madrugada? explicacion cientifica y que hacer

¿Por qué te despertás entre las 2 y las 4 de la madrugada? Explicación científica y qué hacer

Por Andrés Aguilera