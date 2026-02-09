9 de febrero de 2026 - 10:09

Compró una isla desierta en 1962, rechazó millones y creó uno de los parques naturales más valiosos del mundo

Conocé la historia de Brendon Grimshaw, el hombre que transformó un matorral abandonado en un parque nacional y le dijo "no" a la oferta de un príncipe saudí.

Por Cristian Reta

En 1962, Brendon Grimshaw pagó lo que costaban tres casas por una pequeña isla desierta en las Seychelles. Lo que parecía el retiro excéntrico de un periodista terminó siendo una de las mayores hazañas ecológicas de la historia. El hombre que se negó a ser millonario dejó un legado verde que hoy desafía al turismo de lujo.

Brendon Grimshaw era un periodista británico con una carrera consolidada en África cuando, a los 37 años, decidió dar un vuelco total a su vida. Durante unas vacaciones en las Seychelles, compró la isla de Moyenne por unas 8.000 libras. En aquel entonces, el lugar llevaba medio siglo deshabitado y era un matorral impenetrable fruto de la negligencia humana.

image

A diferencia de otros compradores que buscaban especular con el desarrollo urbanístico, Grimshaw se mudó definitivamente a la isla en 1973 con un propósito claro: demostrar su amor por la naturaleza y proteger el terreno del avance de los grandes complejos hoteleros.

La restauración de un ecosistema con pico y pala

El trabajo que tenía por delante era titánico. Junto a un lugareño llamado René Antoine Lafortune, Grimshaw inició un plan de restauración que le llevó toda la vida. La maleza era tan espesa que, según relató el propio periodista, los cocos que caían de las palmeras ni siquiera llegaban a tocar el suelo.

image

A lo largo de las décadas, plantaron a mano más de 16.000 árboles de especies autóctonas como caobas y palmeras endémicas que habían desaparecido del lugar. Este esfuerzo no solo cambió el paisaje, sino que trajo de vuelta la vida silvestre. La ausencia de árboles frutales nativos había silenciado la isla, pero la reforestación logró atraer a más de 200 especies de aves.

Además, Grimshaw introdujo y crió tortugas gigantes de Aldabra, un emblema de las Seychelles que no estaba presente en Moyenne cuando él llegó. Hoy, la isla alberga a más de 120 ejemplares de estas criaturas. Para hacer el paraíso accesible, construyeron casi cinco kilómetros de senderos utilizando herramientas básicas como picos y palas.

image

La tentación millonaria que no pudo con su voluntad

Durante los años 80, mientras el archipiélago se consolidaba como destino para la élite mundial, a Grimshaw comenzaron a lloverle ofertas astronómicas para vender su propiedad. La más impactante llegó de parte de un príncipe saudí, quien habría ofrecido hasta 50 millones de dólares para quedarse con la isla.

La respuesta de Brendon fue corta y final: "la isla no está en venta". Su compromiso con el proyecto era innegociable. Al envejecer y no tener descendencia, se preocupó por el destino de Moyenne tras su muerte. En 2009, logró que el gobierno de las Seychelles declarara la isla como Parque Nacional, garantizando su protección legal definitiva.

image

Actualmente, Moyenne es un caso único en el mundo. Mientras las islas vecinas están plagadas de resorts y centros comerciales, allí solo existe un pequeño restaurante para excursionistas. Brendon murió en 2012, pero su obra permanece como un banco de semillas esencial y un refugio para la biodiversidad, demostrando que un solo hombre puede ganarle la batalla a la industria del cemento.

