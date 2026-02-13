¿El amor se terminó?: el test avalado por la ciencia para saber si tu relación está en riesgo

Un test desarrollado por la Universidad de Estocolmo permite medir qué tan sólida es tu relación. Ideal para San Valentín y la ciencia lo respalda.

Con motivo del Día de San Valentín, la ciencia ofrece una herramienta para quienes desean evaluar su relación de pareja de manera sencilla pero efectiva. Se trata de la Escala de San Valentín, un cuestionario que mide aspectos clave como la confianza, la cercanía emocional y la resolución de conflictos que apaga o potencia la llama del amor.

Este test fue desarrollado por investigadores de la Universidad de Estocolmo y publicado en la revista Cognitive Behaviour Therapy. Según el estudio, la escala es un indicador fiable del estado de una relación, y sus resultados pueden servir como punto de partida para conversaciones más profundas entre parejas.

Parejas Este test permite saber si tu relación de pareja corre riesgo. web El estudio analizó la efectividad de la escala en dos grupos de parejas, sumando un total de 1.378 participantes. El primer grupo estaba compuesto por parejas que deseaban fortalecer su vínculo, mientras que el segundo incluía relaciones donde al menos un miembro tenía trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

Los resultados demostraron que la Escala de San Valentín se correlaciona fuertemente con otras herramientas establecidas en el estudio de relaciones de pareja, como la Escala de Ajuste Diádico y la Calidad de las Relaciones Diádicas.

Test Este test permite saber si tu relación de pareja corre riesgo. web Según Per Carlbring, uno de los investigadores principales de este test, el cuestionario permite obtener una evaluación rápida sin necesidad de someterse a largas entrevistas o tests complejos.