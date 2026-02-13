13 de febrero de 2026 - 13:08

¿El amor se terminó?: el test avalado por la ciencia para saber si tu relación está en riesgo

Un test desarrollado por la Universidad de Estocolmo permite medir qué tan sólida es tu relación. Ideal para San Valentín y la ciencia lo respalda.

Este test permite saber si tu relación de pareja corre riesgo.

Este test permite saber si tu relación de pareja corre riesgo.

Foto:

web
Este test permite saber si tu relación de pareja corre riesgo.

Este test permite saber si tu relación de pareja corre riesgo.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Con motivo del Día de San Valentín, la ciencia ofrece una herramienta para quienes desean evaluar su relación de pareja de manera sencilla pero efectiva. Se trata de la Escala de San Valentín, un cuestionario que mide aspectos clave como la confianza, la cercanía emocional y la resolución de conflictos que apaga o potencia la llama del amor.

Leé además

Se recomienda no regalar flores amarillas en el Día de los Enamorados.

La razón por la que no se debe regalar flores amarillas en San Valentín

Por Alejo Zanabria
 Jason Voorhees, el asesino de la saga slasher Friday the 13th

Hoy es viernes 13: ¿tiene la misma mala suerte que el martes 13?

Por Redacción Sociedad

Este test fue desarrollado por investigadores de la Universidad de Estocolmo y publicado en la revista Cognitive Behaviour Therapy. Según el estudio, la escala es un indicador fiable del estado de una relación, y sus resultados pueden servir como punto de partida para conversaciones más profundas entre parejas.

Parejas
Este test permite saber si tu relación de pareja corre riesgo.

Este test permite saber si tu relación de pareja corre riesgo.

El estudio analizó la efectividad de la escala en dos grupos de parejas, sumando un total de 1.378 participantes. El primer grupo estaba compuesto por parejas que deseaban fortalecer su vínculo, mientras que el segundo incluía relaciones donde al menos un miembro tenía trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

Los resultados demostraron que la Escala de San Valentín se correlaciona fuertemente con otras herramientas establecidas en el estudio de relaciones de pareja, como la Escala de Ajuste Diádico y la Calidad de las Relaciones Diádicas.

Test
Este test permite saber si tu relación de pareja corre riesgo.

Este test permite saber si tu relación de pareja corre riesgo.

Según Per Carlbring, uno de los investigadores principales de este test, el cuestionario permite obtener una evaluación rápida sin necesidad de someterse a largas entrevistas o tests complejos.

¿Cómo funciona la Escala de San Valentín?

El test consta de 7 preguntas que abordan distintos aspectos de la relación. Las respuestas pueden ayudar a identificar fortalezas y áreas de mejora. Aunque la escala no es un diagnóstico definitivo, sí puede ser una herramienta útil para la reflexión y el diálogo.

Las preguntas son las siguientes:

  • ¿Puedo colaborar bien y resolver problemas prácticos con mi pareja?
  • ¿Siento que puedo confiar en mi pareja?
  • Cuando mi pareja y yo discrepamos o tenemos un conflicto, ¿lo supero rápidamente?
  • ¿Con qué frecuencia ha pensado en el último tiempo que su relación no es buena?
  • ¿Con qué frecuencia ha pensado recientemente en separarse de su pareja?
  • ¿Hasta qué punto se siente unido emocionalmente a su pareja?
  • En general, ¿está satisfecho con su relación?
Parejas
Este test permite saber si tu relación de pareja corre riesgo.

Este test permite saber si tu relación de pareja corre riesgo.

¿Dónde hacer el test?

El cuestionario está disponible en línea en el sitio valentinskalan.se/eng/. Actualmente, está en inglés, sueco e islandés, pero se puede completar con cualquier traductor web o bien, teniendo la traducción activada.

Los investigadores destacan que, si los resultados generan preocupación, lo mejor es hablarlo con la pareja y recordar que las relaciones son dinámicas y están influenciadas por múltiples factores, como el estrés o la comunicación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La psicología indica que las parejas que suelen besarse con los ojos abiertos ocultan algo

Las parejas se besan con los ojos abiertos pueden estar ocultando algo, según la psicología

Por Alejo Zanabria
En febrero existen otras fechas que no son San Valentín. Descubrí su origen. 

Chau San Valentín: descubrí por qué el 13 de febrero es el día que realmente necesitás celebrar

Por Sofía Serelli
San Valentín 2026

San Valentín 2026: los ángeles de la guarda advierten sobre el amor a estos 3 signos

Por Ignacio Alvarado
Para este signo, el romanticismo es una forma de sentir y vincularse.

Es intenso y detallista: cuál es el signo más romántico del zodiaco

Por Redacción