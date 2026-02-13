¿El amor se terminó?: el test avalado por la ciencia para saber si tu relación está en riesgo

Con motivo del Día de San Valentín, la ciencia ofrece una herramienta para quienes desean evaluar su relación de pareja de manera sencilla pero efectiva. Se trata de la Escala de San Valentín, un cuestionario que mide aspectos clave como la confianza, la cercanía emocional y la resolución de conflictos que apaga o potencia la llama del amor.
Este test fue desarrollado por investigadores de la Universidad de Estocolmo y publicado en la revista Cognitive Behaviour Therapy. Según el estudio, la escala es un indicador fiable del estado de una relación, y sus resultados pueden servir como punto de partida para conversaciones más profundas entre parejas.
El estudio analizó la efectividad de la escala en dos grupos de parejas, sumando un total de 1.378 participantes. El primer grupo estaba compuesto por parejas que deseaban fortalecer su vínculo, mientras que el segundo incluía relaciones donde al menos un miembro tenía trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
Los resultados demostraron que la Escala de San Valentín se correlaciona fuertemente con otras herramientas establecidas en el estudio de relaciones de pareja, como la Escala de Ajuste Diádico y la Calidad de las Relaciones Diádicas.
Según Per Carlbring, uno de los investigadores principales de este test, el cuestionario permite obtener una evaluación rápida sin necesidad de someterse a largas entrevistas o tests complejos.
¿Cómo funciona la Escala de San Valentín?
El test consta de 7 preguntas que abordan distintos aspectos de la relación. Las respuestas pueden ayudar a identificar fortalezas y áreas de mejora. Aunque la escala no es un diagnóstico definitivo, sí puede ser una herramienta útil para la reflexión y el diálogo.
Las preguntas son las siguientes:
¿Puedo colaborar bien y resolver problemas prácticos con mi pareja?
¿Siento que puedo confiar en mi pareja?
Cuando mi pareja y yo discrepamos o tenemos un conflicto, ¿lo supero rápidamente?
¿Con qué frecuencia ha pensado en el último tiempo que su relación no es buena?
¿Con qué frecuencia ha pensado recientemente en separarse de su pareja?
¿Hasta qué punto se siente unido emocionalmente a su pareja?
En general, ¿está satisfecho con su relación?
¿Dónde hacer el test?
El cuestionario está disponible en línea en el sitio valentinskalan.se/eng/. Actualmente, está en inglés, sueco e islandés, pero se puede completar con cualquier traductor web o bien, teniendo la traducción activada.
Los investigadores destacan que, si los resultados generan preocupación, lo mejor es hablarlo con la pareja y recordar que las relaciones son dinámicas y están influenciadas por múltiples factores, como el estrés o la comunicación.