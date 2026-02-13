13 de febrero de 2026 - 09:03

Hoy es viernes 13: ¿tiene la misma mala suerte que el martes 13?

 Jason Voorhees, el asesino de la saga slasher "Friday the 13th"

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Hoy es viernes 13 de febrero y más de uno arranca el día con un “por si acaso” en la cabeza. Que no te cases, que no te embarques, que mejor no pasar debajo de una escalera ni cruzarte con un gato negro. ¿Mito urbano o miedo ancestral?

Leé además

Feriados de junio 2025: cuándo caen los dos fines de semana largos y la semana corta de 3 días

Feriados de junio: cuándo caen los dos fines de semana largos y la semana corta de 3 días

maipu a pura musica, cine y teatro para este fin de semana

Maipú a pura música, cine y teatro para este fin de semana

Lo cierto es que el viernes 13, al igual que el martes 13 en la cultura hispana, carga con una fama siniestra que tiene raíces religiosas, históricas, mitológicas y hasta cinematográficas.

Al igual que el martes, el viernes 13 es un día asociado a la desgracia

¿Viernes o martes 13 es lo mismo o distinto?

La diferencia es geográfica. Mientras que en los países anglosajones el terror se concentra en el Friday the 13th, en Hispanoamérica y España el martes 13 se lleva todas las miradas torcidas. Aun así, comparten el mismo estigma: el número 13 como símbolo de mal augurio.

No es casualidad que la saga de películas “Friday the 13th” (1980), con el asesino de la máscara de hockey, Jason Voorhees, haya contribuido a fijar la idea. En el mercado hispano, incluso, se vendió con otro título en países como Argentina y Chile: “Martes 13”. Así de fuerte pegó la superstición local.

¿Qué significa el viernes 13?

¿Por qué el 13 es un número de mala suerte?

Desde la Última Cena, donde asistieron 13 comensales y uno de ellos –Judas– traicionó a Jesús, hasta el capítulo 13 del Apocalipsis, en el que aparece el Anticristo, todo indica que el número viene mal barajado desde hace siglos.

Otros ejemplos:

– En el Tarot, la carta 13 representa la muerte.

– En la mitología nórdica, Loki fue el invitado número 13 a una cena entre dioses que terminó en tragedia.

– En la Cábala judía, hay 13 espíritus malignos.

Algunos edificios directamente saltean el piso 13.

– Y según algunos ingleses, Eva mordió la manzana un viernes 13.

La fecha del "viernes 13" tiene una larga tradición emparentada con la mala suerte y con el terror.

La tragedia también hace lo suyo:

– El vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que inspiró las películas “¡Viven!” y "La sociedad de la nieve", se estrelló un viernes 13 de octubre de 1972.

– El naufragio del Costa Concordia, frente a la isla italiana de Giglio, ocurrió un viernes 13 de 2012.

El 13 es un número asociado a la mala suerte

¿Y el martes 13?

También tiene lo suyo. Marte, el planeta que da nombre al día, fue el dios romano de la guerra. ¿Violencia, destrucción, caos? Combo completo. Además, un martes 13 de mayo de 1453 cayó Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, ante el avance del Imperio Otomano. Una caída que marcó el fin de una era.

Hay quienes se ríen. Otros directamente no salen de casa. Pero la realidad es que la combinación de un día cualquiera con el número 13 activa supersticiones universales. Algunas racionales, otras más misteriosas. Lo cierto es que no es un día cualquiera para muchas personas.

