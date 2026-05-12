12 de mayo de 2026 - 20:08

Por "Lelos" varios rugbiers de la selección nacional de Georgia fueron sancionados por dopaje

El castigo es por consumir drogas recreativas y sustitución de analisis. Los integrantes del quince de Georgia tendrán penas muy duras

Actuales y ex seleccionados de rugby de Georgia fueron sancionados por dopaje

Actuales y ex seleccionados de rugby de Georgia fueron sancionados por dopaje

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Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Los "Lelos" así se les conoce a los integrante del seleccionado mayor de rugby de Georgia, que es una potencia emergente en el concierto mundial de este deporte. El ente máximo de la ovalada mundial, la World Rugby anunció las duras sanciones a seis jugadores de este país, tras una importante investigación realizada junto a la Agencia Mundial Anti dopaje (WADA) que derivó en la confirmación de las violaciones de las reglas antidopaje.

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"World Rugby alertó inmediatamente a WADA y ambos organismos trabajaron estrechamente en investigaciones paralelas complejas y extensas que incluyeron testeos específicos de jugadores y análisis de ADN por parte de World Rugby, incluyendo muestras históricas obtenidas mediante el programa de almacenamiento a largo plazo de World Rugby", señaló el ente que regula el rugby a nivel mundial en un comunicado.

De esta manera, seis jugadores y un médico fueron acusados y sancionados, en relación con un esquema orquestado que involucra drogas recreativas y sustitución de muestras (una práctica prohibida por el Código WADA y las Reglas Antidopaje de World Rugby).

En primer lugar, Merab Sharikadze, excapitán quien actualmente se encuentra retirado, fue sancionado con 11 años de inhabilitación. El mismo, junto a otros cuatro jugadores, fueron parte de la victoria sobre Gales en 2022: Giorgi Chkoidze, Lasha Khmaladze, Lasha Lomidze y Miriani Modebadze.

El hooker Chkoidze recibió seis años de suspensión, mientras que Khmaladze, Modebadze y Otar Lashkhi han sido sancionados con tres años cada uno. En tanto, a Lomidze se le impuso una suspensión de nueve meses. Por último, la exdirectora médica de Georgia, Nutsa Shamatava, fue castigada con nueve años de suspensión.

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