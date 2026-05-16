Argentinos Juniors y Belgrano buscan la final del Apertura: hora, TV, formaciones

Argentinos Juniors recibe este domingo a Belgrano de Córdoba en el marco de la segunda semifinal del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Se juega en el estadio Diego Armando Maradona desde las 17 horas, con el arbitraje de Nazareno Arasa y la transmisión televisiva de TNT Sports y ESPN Premium.

Argentinos Juniors le ganó a Huracán en una noche gris, y está en semifinales

El equipo de Nicolás Diez viene de ganarle 1-0 a Huracán, el pasado martes en condición de local. Tras un partido friccionado en el que no se sacaron ventajas en el barrio porteño de Paternal, el Bicho se adelantó en el marcador a los 5 minutos del tiempo extra con el gol de Tomás Molina y se metió entre los cuatro mejores de este campeonato.

Argentinos Juniors clasificó a estos playoffs tras haber finalizado tercero en la Zona B con 29 puntos , cinco menos que el líder Independiente Rivadavia que quedó eliminado prematuramente ante Unión en octavos de final.

En este encuentro ante Huracán, el mediocampista Hernán López Muñoz fue reemplazado en el inicio del complemento por el chileno Iván Morales, debido a una molestia física. Por ello, la presencia del formado en River es una incógnita y su lugar lo podría ocupar Lautaro Giaccone.

Por su parte, el equipo de Ricardo Zielinski viene de vencer 2-0 al Tatengue, el pasado martes en el estadio Gigante de Alberdi, en el marco de los cuartos de final de este certamen. Luego de un primer tiempo en el que fue superior con varias oportunidades de peligro, Belgrano abrió el marcador a los 20 minutos del complemento con el gol de Adrián Sánchez mientras que Ramiro Hernándes liquidó el partido a los 51 minutos.

Belgrano Unión achicó espacios en torno al Chino Zelarrayán, la gran figura de Belgrano en el torneo. Gentileza

Para este encuentro ante el Bicho, el entrenador Zielinski planea un solo cambio y es el retorno del delantero Lucas Passerini, ausente ante Unión por su expulsión ante Talleres de Córdoba, en lugar de Nicolás Fernández.

Probables formaciones de Argentinos Juniors - Belgrano:

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Facundo Jainikoski y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Belgrano de Córdoba: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez, Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski

Datos del partido:

Estadio: Diego Armando Maradona

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Lucas Novelli

Hora: 17

TV: TNT Sports/ESPN Premium

Minuto a minuto y estadísticas de Argentinos Juniors - Belgrano: