Tenis: Se sorteó el cuadro principal del ATP 500 de Río, que contará con nueve argentinos

El cuadro principal del ATP 500 de Río se llevó a cabo este sábado y los nueve argentinos que lo disputarán ya conocen a sus rivales. El primer preclasificado será el jugador de Tenis argentino Francisco Cerúndolo. En la primera ronda no la tendrá nada fácil, ya que deberá enfrentarse con su compatriota Mariano Navone.

Triunfo de Etcheverry en Argentina Open: "Trabajo y me esfuerzo para ganar mi primer título ATP"

Del otro lado del cuadro también habrá un enfrentamiento entre argentinos, ya que Tomás Etcheverry (8°) tendrá un incómodo duelo ante su compatriota Francisco Comesaña, que quiere dejar atrás su mal momento para empezar a encaminar este 2026.

Otro de los argentinos que anhela pelear por el título es Sebastián Báez (4°), bicampeón defensor en Río, que se medirá frente al español Carlos Taberner.

El otro cruce entre jugadores albicelestes se dará en la parte baja del cuadro, cuando se midan Román Burruchaga y Camilo Ugo Carabelli (5°), quien viene teniendo una buena gira sudamericana gracias a su título en el Challenger de Rosario y a los cuartos de final alcanzados en Buenos Aires.

Por último, pero no menos importante, aparece Juan Manuel Cerúndolo, quien tendrá una prueba durísima ante el italiano Luciano Darderi (2°).

El ATP 500 de Río se comenzó a disputar en el 2014, edición que tuvo como campeón al español Rafael Nadal. El máximo ganador en la historia de este torneo es el argentino Báez, quien se consagró en las últimas ediciones y confesó que se siente como en casa cada vez que juega allí.

¿Qué argentinos ganaron en Río?

El otro argentino que gritó campeón en este torneo fue Diego Schwartzman, en 2018, mientras que los jugadores albicelestes que cayeron en la final fueron Guido Pella en 2016, Schwartzman en 2022 y Mariano Navone en 2024.

Los rivales de los argentinos en la primera ronda del Río Open 2026

