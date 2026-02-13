Triunfo de Etcheverry en Argentina Open: "Trabajo y me esfuerzo para ganar mi primer título ATP"

Batió a la raqueta numero uno de Chile, Alejandro Tabilo, y ahora espera por Francisco Cerúndolo en una de las semis del Argentina Open de Tenis

El jugador de tenis de la Ciudad de La Plata, Tomás Etcheverry.

Tenis. El argentino Tomás Etcheverry (7°) expresó su alegría luego del triunfo ante el chileno Alejandro Tabilo para meterse en las semis del Argentina Open y se refirió a la posibilidad de ganar su primer título ATP: “Trabajo y me esfuerzo para que se dé en algún momento”.

¿Qué dijo Etcheverry? En la conferencia de prensa luego de la victoria sobre Tabilo, Etcheverry destacó que “estoy en un buen momento. Ya es mi quinto año en el tour, estoy con más experiencia”, y remarcó: “Siempre traté de dar lo mejor de mí para conseguir buenos resultados. A medida que va pasando el tiempo me siento mejor”.

Con respecto a su triunfo en cuartos de final, donde pudo remontar luego de un inicio muy complicado, Etcheverry explicó que “traté de volver a arrancar. Tuve que buscar soluciones y estuve fuerte mentalmente para encontrarlas”.

“Todos los partidos tienen sus cosas. El anterior fue muy largo, una batalla. Cada partido es distinto y uno tiene que convivir con sus propias emociones para estar listo”, continuó el oriundo de La Plata.

Con respecto al hecho de estar a solo dos partidos de ganar su primer título ATP, dijo: “Ya estuve varias veces cerca de mi primer título ATP. Trabajo y me esfuerzo para que se dé en algún momento”.