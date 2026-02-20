Río Open de Tenis: Cerúndolo cayó ante Kopriva y quedó fuera en cuartos del torneo

De todas formas las arquetas nacionales Tomás Etcheverry y Thiago Tirante siguen con vida en esta importante competencia de Tenis

El jugador de tenis Juan Manuel Cerúndolo quedó eliminado en los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro tras caer en sets corridos frente al checo Vit Kopriva.

¿Cómo fue la historia de Cerúndolo en Río? El argentino, ubicado en el puesto 78 del ranking mundial, perdió por 6/4 y 6/4 en un partido donde su rival mostró mayor solidez en los momentos decisivos y aprovechó las oportunidades de quiebre que se presentaron.

Cerúndolo llegaba con buenas sensaciones luego de superar al italiano Luciano Darderi y al alemán Yannick Hanfmann, resultados que habían confirmado su crecimiento sobre polvo de ladrillo. Sin embargo, Kopriva mantuvo un nivel regular durante todo el encuentro y controló el desarrollo sin ceder ventajas.