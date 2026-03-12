Detuvieron Chelo, cantante del "Grupo Green", tras ser acusado por abuso sexual: el crudo relato de la víctima

El cantante de cumbia del Grupo Green Adrián Marcelo Torres Ruiz Díaz , conocido como “Chelo” , fue detenido luego de que una mujer lo denunciara por abuso sexual en el partido bonaerense de La Matanza.

Horror en Río de Janeiro: citó a su exnovia para "reconciliarse", pero la violaron en manada con 4 amigos

Un detenido por abuso sexual se tiró desde un cuarto piso en La Plata y cayó sobre el auto de un juez

La denuncia fue presentada el martes por la tarde en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Justo y la causa quedó a cargo de la Fiscalía N° 21 de La Matanza, especializada en Violencia de Género y Familiar . Durante la jornada de ayer, la denunciante aportó capturas de chats y se sometió a peritajes por parte del Cuerpo Médico Forense.

La denunciante, identificada como Dulce Lilian , una tiktoker de 43 años que realiza transmisiones en vivo con artistas de la movida tropical, ratificó su presentación este miércoles ante la Justicia.

ASÍ DETUVIERON A CHELO DE GRUPO GREEN ACUSADO DE ABUSO - Conoció a la denunciante por un programa de streaming y según la causa, el abuso fue adentro de un auto en la zona de Lanús. - La justicia lo allanó y lo detuvo hoy - Ya tenía una condena de 4 años por otro abuso sexual pic.twitter.com/ocR6TgMufd

Según relató, el contacto con el cantante comenzó a través de redes sociales y luego mantuvieron una videollamada antes de encontrarse personalmente.

"Él se contacta conmigo. Lo conocí ese día (el lunes por la noche) en persona. Me dijo que me quería conocer, me pasó su teléfono. Hicimos una videollamada. Hablamos, todo bien hasta ahí. Me dice que me quería conocer en persona, yo accedí pero siempre vinculado a la música . Para mí era una persona normal, no lo traté como un famoso", contó la víctima a Clarín .

Embed DESGARRADOR RELATO DE LA MUJER ABUSADA POR "EL CHELO" DEL GRUPO GREEN#LapeClubSocial pic.twitter.com/M4mBvUyyeV — América TV (@AmericaTV) March 12, 2026

La mujer aseguró que Torres Ruiz Díaz insistió varias veces para verse esa misma noche y finalmente accedió a reunirse con él. "Dale, no podés decir que no", le repetía en varias oportunidades.

De acuerdo con su testimonio, ella le envió por WhatsApp una ubicación errónea que no era su casa y el GPS llevó al cantante a otra zona "oscura", según le dijo él. Finalmente, el cantante la pasó a buscar en un Volkswagen Suran y ambos fueron hasta una estación de servicio ubicada sobre la avenida General Paz, a la altura de Liniers.

Durante el encuentro, la mujer afirmó que la situación se volvió incómoda y tensa. "Me sacó el teléfono de mis manos, me preguntó cosas personales como con quién vivo o si tengo hijos, o de mi ex pareja. Cosas que nada que ver con el encuentro, que era por el tema de la música, para ver cuándo podía entrevistarlo. Después no me quería devolver el teléfono, me decía que ocultaba algo, que le había hecho una cama para que le roben", relató.

grupo green - chelo torres Chelo Torres, cantante de Grupo Green.

Según su denuncia, en un momento el cantante le devolvió el teléfono y le dijo que había borrado fotos, chats y audios que habían intercambiado durante la noche. "Me devolvió el teléfono y me dijo ‘te borré todo’, mientras se reía irónicamente", detalló.

La mujer indicó que cerca de las tres de la madrugada el cantante la llevó de regreso a su casa.

Antes de que descendiera del vehículo, él le sugirió pasar al asiento trasero del auto "para estar más cómodos". "Accedí a ir al asiento de atrás, pero nunca imaginé que iba a hacer algo así", sostuvo la mujer visiblemente afectada.

Embed DETUVIERON A "EL CHELO" POR ABUSO SEXUAL: LA VÍCTIMA CUENTA SU CALVARIO



️"Estoy destruida, estoy muerta en vida"

️"Me sacó el celular y me borró todo"

️"Me violó en el auto"#LapeClubSocial pic.twitter.com/24UciXaW5g — América TV (@AmericaTV) March 12, 2026

"Mirá que el sábado que viene te voy a llamar para que vengas a mi casa para hacer un stream en vivo con la banda", le avisó antes de que ella se bajara del auto. "Yo no le respondí. Abrí la puerta, me bajé y entre a mi casa. Ni me di vuelta para mirarlo", dijo. Al ingresar a su casa comenzó a llorar al rememorar lo ocurrido: "Él es un violador".

Fuentes policiales informaron que, tras la investigación inicial, el cantante fue detenido y secuestraron el vehículo Volkswagen Suran en el que se produjo el encuentro, dos teléfonos celulares, un disco rígido portátil y cinco pendrives.