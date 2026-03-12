Le robó $ 30 millones a su mamá y la encerró en una cámara frigorífica

La mujer fue rescatada por la policía tras los gritos de auxilio escuchados por un vecino e intentó defender a su hijo ante los investigadores.

Le robó 30 millones de pesos a su mamá y la encerró en una cámara frigorífica.

Un hombre de 32 años fue detenido este domingo en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, tras protagonizar un violento ataque contra su propia madre. Según la acusación, el sospechoso le sustrajo una millonaria suma de dinero y, tras una discusión, la encerró en una cámara frigorífica destinada a conservar pescado.

El hecho tuvo lugar en una propiedad de la calle J. Fernández Villanueva, en el barrio Loma Linda. Según Infobae, el conflicto se inició cuando el hijo de la víctima, una mujer de 50 años, le quitó 30 millones de pesos y 400 dólares. Acto seguido, y para asegurar su huida, el agresor forzó a la mujer a ingresar al depósito de frío instalado en la vivienda.

El rescate Un vecino de 28 años escuchó los desesperados pedidos de auxilio que provenían del interior de la casa y alertó al 911.

Efectivos del Comando de Patrulla Pilar arribaron al domicilio y lograron rescatar a la mujer, quien se encontraba atrapada en el depósito. El hijo, que aún permanecía en la vivienda al momento de la irrupción policial, fue detenido.

La causa quedó en manos del fiscal Andrés Quintana, titular de la UFI Nº 4 Descentralizada de Pilar, quien caratuló el expediente como “Aprehensión por privación ilegal de la libertad y robo”.

El fiscal ordenó pericias psicológicas tanto para el detenido como para la madre quien desconcertó a los agentes, ya que intentó defender a su hijo. La mujer le dijo a las autoridades que su único interés era recuperar el dinero sustraído y no quería iniciar acciones penales contra él.