Denuncian por "terrorismo" a los antisociales que causaron destrozos en el Congreso: quiénes son

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, publicó en su cuenta de X un video en el que exhibió los nombres, fotos y datos personales de los señalados, junto con una carpeta que fue presentada ante la Justicia para avanzar con las detenciones.
“Los identificamos, los vamos a ir a buscar y los vamos a meter presos”, escribió la funcionaria.
En la grabación agregó: “Este es el primer grupo de violentos identificados que el día de ayer quisieron desestabilizar al país. Se les acabó la impunidad. Vamos con todo. Las hacen, las pagan”.
Quiénes son algunos de los identificados por daños en el Congreso
De un total de 17 acusados, algunos de los señalados son Matías Enzo Roldán (27), Federico Alberto Mazzagalli (42), Patricio Hernán Castellán (33) y Denis Alejandro Figueredo (20).
Según el Ministerio de Seguridad, Roldán, oriundo de Tucumán, fue detectado en la zona donde se armó la trinchera preparando bombasmolotov. Un tatuaje en su brazo izquierdo permitió cruzar imágenes televisivas para confirmar su identidad.
Figueredo, de Ciudad Evita (La Matanza), fue filmado arrojando piedras contra la policía en inmediaciones del mismo sector.
El caso de Mazzagalli llamó particularmente la atención. Vecino del barrio porteño de Caballito, se dedica al diseño de indumentaria y a las artes audiovisuales. En redes sociales se define como “humanista” y promueve consignas vinculadas a la no violencia.
Sin embargo, fue identificado en el área donde se lanzaron las molotov. En noviembre pasado había impulsado en Change.org un petitorio para pedir el juicio político al presidente Javier Milei.
El cuarto identificado es Castellán, de Lomas de Zamora, quien trabaja como mecánico y en venta de artículos de cuero. Fue captado por cámaras de televisión e incluso entrevistado brevemente durante la protesta. Se viralizó por declaraciones en las que lanzó teorías conspirativas vinculando al mandatario con el empresario Jeffrey Epstein, destacó Clarín.
La denuncia penal del Gobierno contra los antisociales
En representación del Ministerio de Seguridad, el director de Normativa y Legislación, Manuel Franco, presentó una denuncia penal por los hechos, a los que calificó como acciones “con rasgos terroristas”.
La acusación incluye los delitos de atentado contra el orden constitucional y la vida democrática, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones graves y daños, todos agravados, según el escrito, por haber sido cometidos con la finalidad de “provocar terror y sumir a los poderes públicos”.
Desde la cartera sostuvieron que lo ocurrido constituyó “un atentado” contra el Poder Legislativo, ya que los incidentes se produjeron mientras el Congreso debatía la reforma laboral.
En el documento judicial señalaron que algunos manifestantes contaban con “recipientes de combustible inflamable, explosivos incendiarios de confección casera y objetos contundentes” que fueron arrojados contra las fuerzas federales.
Además, remarcaron la destrucción de bienes públicos, como veredas y mobiliario urbano, para utilizarlos como proyectiles contra efectivos e infraestructura.
Los disturbios dejaron un saldo de cuatro policías heridos y al menos 43 detenidos durante la desconcentración: 20 por la Policía de la Ciudad y 23 por la Policía Federal. En paralelo, en controles realizados en estaciones ferroviarias, la fuerza federal arrestó a otras 27 personas.