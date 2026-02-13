13 de febrero de 2026 - 10:56

Denuncian por "terrorismo" a los antisociales que causaron destrozos en el Congreso: quiénes son

Lo confirmó el Ministerio de Seguridad, al acusar a los manifestantes de un intento de "desestabilización del país" mientras se discutía la reforma laboral.

Incidentes en el Congreso el día que se debatía la reforma laboral

Incidentes en el Congreso el día que se debatía la reforma laboral

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, publicó en su cuenta de X un video en el que exhibió los nombres, fotos y datos personales de los señalados, junto con una carpeta que fue presentada ante la Justicia para avanzar con las detenciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AleMonteoliva/status/2022012468294561976?s=20&partner=&hide_thread=false

“Los identificamos, los vamos a ir a buscar y los vamos a meter presos”, escribió la funcionaria.

En la grabación agregó: “Este es el primer grupo de violentos identificados que el día de ayer quisieron desestabilizar al país. Se les acabó la impunidad. Vamos con todo. Las hacen, las pagan”.

Quiénes son algunos de los identificados por daños en el Congreso

De un total de 17 acusados, algunos de los señalados son Matías Enzo Roldán (27), Federico Alberto Mazzagalli (42), Patricio Hernán Castellán (33) y Denis Alejandro Figueredo (20).

Según el Ministerio de Seguridad, Roldán, oriundo de Tucumán, fue detectado en la zona donde se armó la trinchera preparando bombas molotov. Un tatuaje en su brazo izquierdo permitió cruzar imágenes televisivas para confirmar su identidad.

Matías Roldán, denunciado por los incidentes en el Congreso
Matías Roldán, denunciado por los incidentes en el Congreso

Matías Roldán, denunciado por los incidentes en el Congreso

Figueredo, de Ciudad Evita (La Matanza), fue filmado arrojando piedras contra la policía en inmediaciones del mismo sector.

Denis Alejandro Figueredo, denunciado por los incidentes en el Congreso
Denis Alejandro Figueredo, denunciado por los incidentes en el Congreso

Denis Alejandro Figueredo, denunciado por los incidentes en el Congreso

El caso de Mazzagalli llamó particularmente la atención. Vecino del barrio porteño de Caballito, se dedica al diseño de indumentaria y a las artes audiovisuales. En redes sociales se define como “humanista” y promueve consignas vinculadas a la no violencia.

Sin embargo, fue identificado en el área donde se lanzaron las molotov. En noviembre pasado había impulsado en Change.org un petitorio para pedir el juicio político al presidente Javier Milei.

Federico Alberto Mazzagalli, denunciado por los incidentes en el Congreso
Federico Alberto Mazzagalli, denunciado por los incidentes en el Congreso

Federico Alberto Mazzagalli, denunciado por los incidentes en el Congreso

El cuarto identificado es Castellán, de Lomas de Zamora, quien trabaja como mecánico y en venta de artículos de cuero. Fue captado por cámaras de televisión e incluso entrevistado brevemente durante la protesta. Se viralizó por declaraciones en las que lanzó teorías conspirativas vinculando al mandatario con el empresario Jeffrey Epstein, destacó Clarín.

Patricio Hernán Castellán, denunciado por los incidentes en el Congreso
Patricio Hernán Castellán, denunciado por los incidentes en el Congreso

Patricio Hernán Castellán, denunciado por los incidentes en el Congreso

La denuncia penal del Gobierno contra los antisociales

En representación del Ministerio de Seguridad, el director de Normativa y Legislación, Manuel Franco, presentó una denuncia penal por los hechos, a los que calificó como acciones “con rasgos terroristas”.

La acusación incluye los delitos de atentado contra el orden constitucional y la vida democrática, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones graves y daños, todos agravados, según el escrito, por haber sido cometidos con la finalidad de “provocar terror y sumir a los poderes públicos”.

Desde la cartera sostuvieron que lo ocurrido constituyó “un atentado” contra el Poder Legislativo, ya que los incidentes se produjeron mientras el Congreso debatía la reforma laboral.

Tensión en el Congreso.
Tensión en el Congreso. Policía y manifestantes de izquierda enfrentados.

Tensión en el Congreso. Policía y manifestantes de izquierda enfrentados.

En el documento judicial señalaron que algunos manifestantes contaban con “recipientes de combustible inflamable, explosivos incendiarios de confección casera y objetos contundentes” que fueron arrojados contra las fuerzas federales.

Además, remarcaron la destrucción de bienes públicos, como veredas y mobiliario urbano, para utilizarlos como proyectiles contra efectivos e infraestructura.

Los disturbios dejaron un saldo de cuatro policías heridos y al menos 43 detenidos durante la desconcentración: 20 por la Policía de la Ciudad y 23 por la Policía Federal. En paralelo, en controles realizados en estaciones ferroviarias, la fuerza federal arrestó a otras 27 personas.

